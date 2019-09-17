الحوثي يتوعد السعودية بضربة جديدة ستفوق ضربة أرامكو “المدمرة” بكثير: النفط ليس أغلى من دماء اليمنيين

في تصعيد جديد توعدت جماعة “أنصار الله” الحوثي، الثلاثاء، بأن عملياتها العسكرية المقبلة، بعد الهجوم على “أرامكو” السعودية، ستكون “أشد إيلاما”، إذا لم يتم إيقاف عمليات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة، في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجماعة “محمد عبدالسلام”.

وقال “عبدالسلام”، في تعليقه على إدانات استهداف معملين نفطيين في السعودية، في هجوم تبنته جماعة الحوثي: “بأي منطق سمح العالم لنفسه أن يندد ويشجب لمصلحة المعتدي، بينما هو صامت صمت القبور أمام جريمة العصر المرتكبة بحق شعبنا اليمني قتلا وحصارا وتجويعا وتدميرا وإهلاكا للبشر والشجر والحجر”، على حد قوله.

وأضاف: “سلعة النفط ليست أغلى من دماء شعبنا اليمني، ومن استهتر بالدم اليمني عليه أن يتحمل عواقب استهتاره”.

وتابع أنه “على من يحرص على ضمان استقرار سوق النفط فليتوجه لتحالف العدوان (التحالف العربي) ليوقف عدوانه ويرفع حصاره عن الشعب اليمني”.

من جانبه هدد أحد قادة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بأن شركات النفط الإماراتية ومدنها الزجاجية ستكون ضمن أهدافهم المستقبلية.

واعتبر القائد العسكري الرفيع في تصريح لقناة “الميادين” أن استهداف حقلي النفط في العمق السعودي رسالة قوية يجب ان تقرأها الإمارات أيضا.

وشدد على أنه يتوجب على الإمارات إعلان انسحابها بشكل رسمي من معركة تدمير اليمن والكف عن ارتكاب المجازر بحق أهله، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن “الإجراءات الشكلية وإعلان الانسحاب من بعض المحاور لن يمنع من استهداف شركات النفط الإماراتية”.

ورأى أن استهداف حقول النفط السعودية أو الإماراتية يأتي ضمن الحق المشروع لوقف العدوان والمجازر في اليمن، وفق تعبيره.