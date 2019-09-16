محمد علي يقود ثورة جديدة .. في مصر وكل دول الخليج والأردن [#كفايه_بقي_ياسيسي] يُشعل تويتر ويتصدّر المرتبة الأولى

احتل هاشتاغ #كفايه_بقي_ياسيسي المرتبة الأولى في قائمة “الترند” بموقع تويتر في دول الخليج ومصر والأردن، وذلك بعد دعوة المقاول والفنان محمد علي النشطاء للتغريد من خلال الهاشتاغ.











وبمجرّد أن دشّن “محمد علي” الهاشتاغ الجديد، سرعان ما احتلّ المرتبة الأولى بـ”تويتر” وغرّد من خلاله ضد “السيسي” ونظامه، عشرات الآلاف.

الفتره بتاعت حكم السيسي كان لازم نعدى بيها علشان تبين حاجات كتير الشعب كان عنده جهل سياسي ومش عارف حاليا الشعب عنده نسبه كبيره من الوعى ولو عمل ثوره تانى هيعرف يختار ازاى ومين لان كل الورق انكشف قدامه وربنا يقدم مافيه الخير#كفايه_بقي_ياسيسي — Mohammed Ali (@mohammedaliegg) September 16, 2019

شدو حياكم شاركو عاوزين نبقي تريند عالمى هااانت#كفايه_بقي_ياسيسي — Mohammed Ali (@mohammedaliegg) September 16, 2019

معلومه صغيره بس احنا مش بنكره الجيش احنا بنكره قاده الجيش #كفايه_بقي_ياسيسي — Mohammed Ali (@mohammedaliegg) September 16, 2019

رجعوني ع الميدان م تاني اهتف ب أغلي صوت يسقط يسقط حكم العسكر #كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/ivAAnEm1zv — Zaton (@Zaton27213828) September 16, 2019

مكانك علي حدود مش سوق العبور . السيسي اهانه جيش مصر العظيم #كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/o0rfjYrsTt — انا مش بتاع بطيخ (@essam_jaber1) September 16, 2019

في يوم هنعود.. مابينا وعود..♥️

♥️ أكيد لسة الأمل موجود#كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/ThdmnWolmP — Amr (@Amr08388887) September 16, 2019

ثوره جديده عشان الشباب المعتقل من بعد الثوره ومستقبلهم ضااااع #كفاية_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/hKiSbNzSd0 — عبغني (@3bghany95) September 16, 2019

لايعتقدأحد ان تطور الدول يأتي من فراغ

قمة هذا التطور في النظام السياسي الذي يدرك فيه الحاكم انه موظف لدى الشعب لايستعلي عليه

انظروا لباس المستشارة الألمانية التي تحكم أغنى دولة في اوروبا تلبسه لسنوات

رئيس وزراء بريطانيا وهولندا

وزير خارجية السويد

يركبون الدراجات#كفاية_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/KIoSkBFydc — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 16, 2019

السيسي دافع عن بناء قصور رئاسية جديدة، بأنه يريد بناء "مصر جديدة". مَن يريد بناء دولة جديدةٍ وحديثةٍ، يبدأ ببناء الجامعات والمدارس والمستشفيات، وتطوير الخدمات التي تُقدِّمها الدولة للمواطن، وليس بناء عشرات القصور الرئاسية لرفاهية زوجته وأبنائه !!#كفايه_بقي_ياسيسي — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 16, 2019

شيد قصورك ع المزارع، من كدنا وعمل ايدينا

واطلق كلابك في الشوارع، واقفل زنازينك علينا#كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/Gf8RhyZ7nt — Amr (@Amr08388887) September 16, 2019

#كفايه_بقي_ياسيسي اول مره اشوف حاكم بيضحك على معانات الشعب ربنا ينتقم منك انت وكل الى بيايدك او بيدعمك او ساكت على ظلمك يا بعيد😡 pic.twitter.com/ph7OepbYv1 — Mane (@Mane23362539) September 16, 2019

وتعهد محمد علي، الموجود حاليا في أسبانيا، باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه يخطط للثورة ضده.

ودعا محمد علي الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته، داعيا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفا “انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش”.

وقال المقاول المصري أن الشعب معه وأن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة، وقال “لن يقبل الجيش أو الشرطة أو الناس هذا الظلم”،

وأشار محمد علي إلى أن الرئيس السيسي أتى على ذكره في مؤتمر الشباب الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة ونسب اليه بناء قصور ذكرها في بعض مقاطعه المصورة التي كان قد بثها سلفا.

وكان السيسي قد رد على اتهامات وردت في المقاطع المصورة التي سجلها وبثها المقاول المصري وتم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وقال “نبني قصورا ولن تكون في مصر قصور محمد علي فقط، في إشارة إلى حاكم مصر محمد علي (مؤسس مصر الحديثة)”.

غير أن محمد علي وصف ردود الرئيس المصري بأنها “غير منطقية”.

وكان السيسي قد أشار في جلسات المؤتمر الي أن “أجهزة الدولة” طلبت منه عدم الرد على هذه الفيديوهات لكنه قرر الرد عليها ليطمئن كل مصرى ومصرية علي حد قوله.