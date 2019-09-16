هاشتاغ #كفايه_بقي_ياسيسي يتصدر تويتر
هاشتاغ #كفايه_بقي_ياسيسي يتصدر تويتر
تقارير

محمد علي يقود ثورة جديدة .. في مصر وكل دول الخليج والأردن [#كفايه_بقي_ياسيسي] يُشعل تويتر ويتصدّر المرتبة الأولى

كتب وطن
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احتل هاشتاغ المرتبة الأولى في قائمة “الترند” بموقع تويتر في دول الخليج ومصر والأردن، وذلك بعد دعوة المقاول والفنان النشطاء للتغريد من خلال الهاشتاغ.

وبمجرّد أن دشّن “محمد علي” الهاشتاغ الجديد، سرعان ما احتلّ المرتبة الأولى بـ”تويتر” وغرّد من خلاله ضد “السيسي” ونظامه، عشرات الآلاف.

وتعهد محمد علي، الموجود حاليا في أسبانيا، باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه يخطط للثورة ضده.

 

ودعا محمد علي الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته، داعيا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفا “انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش”.

 

وقال المقاول المصري أن الشعب معه وأن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة، وقال “لن يقبل الجيش أو الشرطة أو الناس هذا الظلم”،

 

وأشار محمد علي إلى أن الرئيس السيسي أتى على ذكره في مؤتمر الشباب الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة ونسب اليه بناء قصور ذكرها في بعض مقاطعه المصورة التي كان قد بثها سلفا.

 

وكان السيسي قد رد على اتهامات وردت في المقاطع المصورة التي سجلها وبثها المقاول المصري وتم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وقال “نبني قصورا ولن تكون في مصر قصور محمد علي فقط، في إشارة إلى حاكم مصر محمد علي (مؤسس مصر الحديثة)”.

 

غير أن محمد علي وصف ردود الرئيس المصري بأنها “غير منطقية”.

 

وكان السيسي قد أشار في جلسات المؤتمر الي أن “أجهزة الدولة” طلبت منه عدم الرد على هذه الفيديوهات لكنه قرر الرد عليها ليطمئن كل مصرى ومصرية علي حد قوله.

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