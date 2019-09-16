فضيحة تهريب لـ”عيال زايد” في بحر الخليج .. الحرس الثوري الإيراني ضبط السفينة وكشف ما تحمله!

ضبط الحرس الثوري الإيراني سفينة في الخليج، قال أنها تحمل 250 الف لتر من الديزل المهرب قبالة محافظة هرمزكان جنوب ايران للإمارات.



وأوضح قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري العميد “علي عظمائي”، الاثنين، أن “السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء (لنكة) المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للامارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة (طنب) الكبرى”.وفقاً لوكالة أنباء “فارس”

وأضاف “عظمائي” أن تم توقيف طاقم اللنج المكون من 11 شخصا واحالتهم للجهة القضائية.