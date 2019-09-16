تغريدة لـ “محمد علي” تثير جدلا واسعا: “لازم نعترف بظلمنا لمرسي وما نعيشه الآن ذنبه”

ضجت موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتغريدة منسوبة لرجل الأعمال والفنان المصري محمد علي ـ الذي اشتهر بتسريباته الخطيرة عن الفساد داخل المؤسسة العسكرية والرئاسة ـ تحدث فيها عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي والظلم الذي تعرض له من قبل النظام الانقلابي.

التغريدة التي لاقت تفاعلا واسعا جدا من قبل النشطاء، ونشرت تحت حساب يحمل اسم محمد علي وصورته، جاء فيها:”مبدأيا علشان ربنا يكرمنا في اللي جاي لازم نعترف بظلمنا لمرسي بأننا مش صبرنا يكمل مدته”

مبدايا علشان ربنا يكرمنا ف اللى جاى لازم نعترف بظلمنا لمرسي بأننا مش صبرنا يكمل مدته واللى احنا فيه ذنب مرسي والى اتعمل فيه#كفايه_بقي_ياسيسى — Mohammed Ali (@mohammedaliegg) September 16, 2019

كما أكد الحساب الذي يحمل اسم محمد علي في تغريدته التي جاءت عبر وسم “#كفايه_بقي_ياسيسى” أن ما يعيشه المصريين اليوم من ذل ومهانة وخضوع لحكم العسكر هو ذنب مرسي وبسبب ظلمنا له.. حسب وصفه.

وبالرغم من أن التغريدة حصدت أكثر من 2000 إعادة تغريد و6 آلاف إعجاب، إلا أن ناشطون أكدوا ان التغريدة منسوبة لـ محمد علي وأن هذا الحساب لا يخصه.

الحساب ده مزور مش الحساب بتاع محمد علي وواضح ان صاحبه من الشرقيه والدليل

(مش صبرنا)

الحساب بتاع محمد علي اسمه

اسرار محمد علي @MohamedSecrets #كفاية_بقي_ياسيسي — hema shoukair (@Hema_Shoukair) September 16, 2019

حد يقول لي هو ده الأكاونت الحقيقي ولا لا، واللي عارف الحقيقي يا ريت يدلنا عليه، أما لو ده الأكاونت فعلا وإنت محمد علي لازم أقول إني كدة أحترمك جدا إنك بتقول الحق وده اللي كان نفسي تقوله من زمان — esraa maged (@esraamaged2) September 16, 2019

وبالرجوع لصفحة محمد علي الرسمية على فيس بوك، تأكدت (وطن) بالفعل أن هذا الحساب لا يعود للفنان والمقاول المصري الشهير الذي صار حديث الشارع الأول في مصر.

ونشر محمد علي منشور نفى فيه مسؤوليته عن هذا الحساب، ونوه عن حسابه الرسمي على تويتر بنشر رابطه.

الحساب اللي في الصورة دي على تويتر لايمثلني ولا حتى اعرف مين بيديره، ياريت تعملوا له إلغاء متابعه وتقارير كمان علشان… Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Monday, September 16, 2019

واحتل هاشتاغ #كفايه_بقي_ياسيسي المرتبة الأولى في قائمة “الترند” بموقع تويتر في دول الخليج ومصر والأردن، وذلك بعد دعوة المقاول والفنان محمد علي النشطاء للتغريد من خلال الهاشتاغ.

وبمجرّد أن دشّن “محمد علي” الهاشتاغ الجديد، سرعان ما احتلّ المرتبة الأولى بـ”تويتر” وغرّد من خلاله ضد “السيسي” ونظامه، عشرات الآلاف.

وتعهد محمد علي، الموجود حاليا في أسبانيا، باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه يخطط للثورة ضده.

ودعا محمد علي الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته، داعيا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفا “انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش”.

وقال المقاول المصري محمد علي أن الشعب معه وأن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة، وقال “لن يقبل الجيش أو الشرطة أو الناس هذا الظلم”،

وأشار محمد علي إلى أن الرئيس السيسي أتى على ذكره في مؤتمر الشباب الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة ونسب اليه بناء قصور ذكرها في بعض مقاطعه المصورة التي كان قد بثها سلفا.

وكان السيسي قد رد على اتهامات وردت في المقاطع المصورة التي سجلها وبثها المقاول المصري وتم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وقال “نبني قصورا ولن تكون في مصر قصور محمد علي فقط، في إشارة إلى حاكم مصر محمد علي (مؤسس مصر الحديثة)”.

غير أن محمد علي وصف ردود الرئيس المصري بأنها “غير منطقية”.