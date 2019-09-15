شاهد| هاجموهنّ كوحوش تنقضّ على فريستها.. تحرش جماعي بفتيات في الكويت يثير صدمة كبيرة!

نشر حساب كويتي بموقع “تويتر” فيديو انتشر يُظهر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي واللفظي بفتيات خلال تسوقهن بأحد المجمعات التجارية وسط العاصمة الكويت.
فيديو متداول/ مضايقة وتحرش «للفتيات» من قبل مراهقين في مجمع الأفنيوز. pic.twitter.com/V3HHLseqph— المجلس (@Almajlliss) September 14, 2019
أثار المقطع استهجان العديد من رواد مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة المتحرشين، فيما ألقى آخرون باللائمة على لباس الفتيات وخروجهنّ للأسواق بدون “محرم”.
الله يهديهم ويصلحهم ..— ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) September 14, 2019
لو تهمس باذنه (و اختك؟؟) .. ممكن ينحرك من شدة الغيرة على عرضه !
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وكأن اعراض الناس لعبه
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صغار ولا يعرفون الاثر النفسي السيئ اللي يتركونه في نفوس الغير
خروج الفتاة بدون محرم يجعلها صيده سهله وخاصه اذا كان اللبس غير اسلامي— Barakbb4 (@barakbb4) September 14, 2019
اولا في سكيورتي تقدر تبلغ عليهم— أمـــاني (@Qmrswt) September 14, 2019
وثانيا شنو هذا اللبس وين امها وأبوها !!
يعني لما شباب مو شايفين دنيا يشوفون هالمناظر شي طبيعي بيكون هذا الوضع
للاسف بعض البنات لبسهم مو مستور وبعض الشباب مايستحون حاط في باله كل بنت جايه دور لمغازل والعكس صحيح— مشتاقييين (@q8y992) September 14, 2019