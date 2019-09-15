تحرش جماعي بفتيات في الكويت
تحرش جماعي بفتيات في الكويت
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شاهد| هاجموهنّ كوحوش تنقضّ على فريستها.. تحرش جماعي بفتيات في الكويت يثير صدمة كبيرة!

كتب وطن
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نشر حساب كويتي بموقع “تويتر” فيديو انتشر يُظهر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي واللفظي بفتيات خلال تسوقهن بأحد المجمعات التجارية وسط العاصمة .

أثار المقطع استهجان العديد من رواد مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة المتحرشين، فيما ألقى آخرون باللائمة على لباس الفتيات وخروجهنّ للأسواق بدون “محرم”.

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