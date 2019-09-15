“شاهد” لواء سعودي استشاط غضباً من “مسخرة” الحوثي على شاشة روسيا اليوم: يا ويلكم منا!

علق اللواء السعودي محمد القبيبان، على الاستهداف الحوثي لمعامل أرامكو السعودية، في بقيق وخريص، متوعداً بإنهاء تواجد الحوثي باليمن، مهما كلف الأمر، كون التحالف العربي الذي تقوده “السعودية والإمارات” لم يستخدم سوى (5%) من القوة العسكرية في حربه ضد اليمن. حسب زعمه.
وتوعد اللواء السعودي الذي ظهر على شاشة “روسيا اليوم”، حسب ما تابعت “وطن”، بإنهاء الحرب بعد ما وصفه بمسخرة استهداف #بقيق و #حريص “.
وأضاف :” إن ثبت أن هذا الاستهداف من قبل الحوثي (فصدقيني) هذه نهاية الحوثي، لأن المملكة ودول التحالف لن تقبل هذه “المسخرة” التي تحدث من الحوثي واستهداف المنشآت الحيوية التي تهم أمن العالم”.
وتابع :” الامر واضح بأن هناك تريث بأن نتاكد بأنه هو من قام بهذا الاستهداف”, واصفاً إيران بالشيطان الأكبر.
وتمنى أن تتغير استراتيجية الحرب ويصبح هناك قسوة أكبر في القصف على اليمن، لاجتثاث الحوثي.
وتلقت السعودية، أمس السبت، ضربة قوية من قبل الحوثيين استهدفت معمل عملاق النفط السعودي أرامكو في بقيق مما أدى إلى توقف نصف إنتاجها من النفط.
وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الشركة قلصت إنتاجها للنصف، بسبب أعطال بالغة جراء القصف الحوثي بالطائرات المسيرة.
جاء ذلك بعد أن صرّحت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز بأن إنتاج النفط السعودي وصادرات المملكة منه تعطلت بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لشركة أرامكو اليوم السبت، إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.
وذكر أحد المصادر أن الهجمات ستؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة.
من جانبها، نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورا فضائية تظهر ارتفاع وامتداد أعمدة سحب الدخان في السعودية بعد الهجوم.
السعودية داخلة حرب والا مبارة كرة قدم بنظربكم بس لاتردون ولا تتوجعون ولا تضربون مطاراتنا والا اقتصادنا واذا ضربتوها بنزعل ونصيح في العالم الحقوا الحوثي ضرب الاقتصاد العالمي يا ترامب يا تريزا ماي والاراحت تريزا ماي مدري اش اسم الجني الجديد المهم اللي يدخل حرب يتحمل ما يجيه ويدافع عن نفسه بدون صياح لسا الحرب في اولها والقدام اعظم خلي جيش الكبسه يصيرون رجال لكن شكلهم من شكل قايدهم ابو بلستيشن .
الضربات هي طعنات على ظهوركم بدعم من اعز حليف لكم امريكا والإمارات وإسرائيل الطائرات المسيرة مصنعة بتقنيات ربما مستوردة من تلك الدول..
الصهاينة يلعبون ليس على الحبلين بل على جميع الحبال فأنتم أدوات لهم وإيران وأذنابها أدوات باليد الأخرى والمستفيد الأكبر هو الدجال وأعوانه تمهيدا للحرب العالمية الثالثة التي يظنون أنهم فيها سيسيطرون على العالم ولكنهم تجاهلوا قول الله:
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ…