“شاهد” لواء سعودي استشاط غضباً من “مسخرة” الحوثي على شاشة روسيا اليوم: يا ويلكم منا!

علق اللواء السعودي محمد القبيبان، على الاستهداف الحوثي لمعامل أرامكو السعودية، في بقيق وخريص، متوعداً بإنهاء تواجد الحوثي باليمن، مهما كلف الأمر، كون التحالف العربي الذي تقوده “السعودية والإمارات” لم يستخدم سوى (5%) من القوة العسكرية في حربه ضد اليمن. حسب زعمه.

وتوعد اللواء السعودي الذي ظهر على شاشة “روسيا اليوم”، حسب ما تابعت “وطن”، بإنهاء الحرب بعد ما وصفه بمسخرة استهداف #بقيق و #حريص “.

وأضاف :” إن ثبت أن هذا الاستهداف من قبل الحوثي (فصدقيني) هذه نهاية الحوثي، لأن المملكة ودول التحالف لن تقبل هذه “المسخرة” التي تحدث من الحوثي واستهداف المنشآت الحيوية التي تهم أمن العالم”.

وتابع :” الامر واضح بأن هناك تريث بأن نتاكد بأنه هو من قام بهذا الاستهداف”, واصفاً إيران بالشيطان الأكبر.

اللواء السعودي القبيبان يقول ان التحالف السعودي الاماراتي لم يستخدم الا ٥٪ من القوة العسكرية ويتوعد بإنهاء الحرب بعد ما وصفه بمسخرة استهداف #بقيق #حريص#البخيتي: كما أننا دعاة #سلام فنحن رجال #حرب pic.twitter.com/Z5saGFo1E4 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) September 15, 2019

وتمنى أن تتغير استراتيجية الحرب ويصبح هناك قسوة أكبر في القصف على اليمن، لاجتثاث الحوثي.

وتلقت السعودية، أمس السبت، ضربة قوية من قبل الحوثيين استهدفت معمل عملاق النفط السعودي أرامكو في بقيق مما أدى إلى توقف نصف إنتاجها من النفط.

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الشركة قلصت إنتاجها للنصف، بسبب أعطال بالغة جراء القصف الحوثي بالطائرات المسيرة.

جاء ذلك بعد أن صرّحت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز بأن إنتاج النفط السعودي وصادرات المملكة منه تعطلت بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لشركة أرامكو اليوم السبت، إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وذكر أحد المصادر أن الهجمات ستؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة.

من جانبها، نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورا فضائية تظهر ارتفاع وامتداد أعمدة سحب الدخان في السعودية بعد الهجوم.