العُمانيون يُفجعون بوفاة أحد شيوخ صحار بحادث دهس مروّع في الأردن .. ونجله يفاجئ الجميع بهذا القرار
توفي أحد شيوخ ولاية صحار بسلطنة عمان جرّاء حادث سير مروع بعد منتصف ليلة الأحد في الأردن.
وتوفي الشيخ حمد بن عبدالله بن سعيد الشيراوي من بحادث دهس مروّع وقع في شارع المدينة المنورة وتحديداً مقابل فندق “إياس” .
وقال شهود إن مركبة كان يقود قائدها بسرعة عالية قام بدهس الشيخ “الشيراوي” عند محاولته قطع الشارع ما أدى أدّى إلى وفاته على الفور.
وأكد مصدر أمني أردني أنّ قائد المركبة سلّم نفسه للأجهزة الأمنية .
ونعى “علي” نجل الشيخ ” الشيراوي” والده في تغريدةٍ نشرها على حسابه في تويتر. وأعلن أنه عفا عن المتسبب بحادث دهس والده.
قال الله تعالى (من عفا و اصلح فأجره على الله ) عفيت عن المتسبب بحادث دهس والدي من اَي حق لنا ..— Ali Alsherawi (@AlsherawiAli) September 15, 2019
اسأل الله لي ولإخوتي الأجر و المغفرة لوالدي الحبيب … الى جنات الخلد يا شيخي
وعبّر عُمانيون عن حزنهم لوفاة الشيخ “الشيراوي”، داعين له بالرحمة، ومستذكرين سيرته .
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الشيخ/ حمد بن عبدالله الشيراوي— المهندس / إبراهيم عبدالله المقبالي (@IB_ALMAHDAWI) September 15, 2019
داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلون
إنا لله وأنا الية راجعون pic.twitter.com/tUDUpDJ9bn
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية… "— الدكتور محمد إبراهيم (@dr_mohd_ibrahim) September 15, 2019
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيد صحار الغالي الشيخ حمد بن عبد الله الشيراوي
وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/o7yRNRgOJE
تلقينااليوم خبر محزن بوفاة رجل فاضل كريم، وشيخ عزيز ٍنبيل، حمد بن عبدالله بن سعيد الشيراوي/صحار، أثر حادث دهس بالأردن، قال تعالى(وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير). رحمه الله رحمةواسعة، وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا pic.twitter.com/iE6gvhCpwM— هلال بن حمود المعمري (@hilalalmamary) September 15, 2019
إلى جنات الخلد الشيخ حمد بن عبدالله الشيراوي عرفناك رجل وجيه في مجتمعك محب لسلطانك ووطنك— د.خالد السعيدي (@alsaidikhalid) September 15, 2019
اللهم إلهم ذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/McKmnYxY0R
فقدت محافظة شمال الباطنة ولاية صحار المغفور له الشيخ حمد بن عبدالله بن سعيد الشيراوي رحمه الله إذ نقدم خالص العزاء والموآساه الى مشايخ وجماعة قبيلة الشيراوي وأسرته الكريمة في مصابهم الجلل— محمود العلوي (@mas9711sh) September 15, 2019
رحم الله الشيخ حمد واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/ofFm9vtjZ3