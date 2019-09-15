العُمانيون يُفجعون بوفاة أحد شيوخ صحار بحادث دهس مروّع في الأردن .. ونجله يفاجئ الجميع بهذا القرار

توفي أحد شيوخ ولاية صحار بسلطنة عمان جرّاء حادث سير مروع بعد منتصف ليلة الأحد في الأردن.

وتوفي الشيخ حمد بن عبدالله بن سعيد الشيراوي من بحادث دهس مروّع وقع في شارع المدينة المنورة وتحديداً مقابل فندق “إياس” .

وقال شهود إن مركبة كان يقود قائدها بسرعة عالية قام بدهس الشيخ “الشيراوي” عند محاولته قطع الشارع ما أدى أدّى إلى وفاته على الفور.

وأكد مصدر أمني أردني أنّ قائد المركبة سلّم نفسه للأجهزة الأمنية .

ونعى “علي” نجل الشيخ ” الشيراوي” والده في تغريدةٍ نشرها على حسابه في تويتر. وأعلن أنه عفا عن المتسبب بحادث دهس والده.

قال الله تعالى (من عفا و اصلح فأجره على الله ) عفيت عن المتسبب بحادث دهس والدي من اَي حق لنا ..

اسأل الله لي ولإخوتي الأجر و المغفرة لوالدي الحبيب … الى جنات الخلد يا شيخي — Ali Alsherawi (@AlsherawiAli) September 15, 2019

وعبّر عُمانيون عن حزنهم لوفاة الشيخ “الشيراوي”، داعين له بالرحمة، ومستذكرين سيرته .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الشيخ/ حمد بن عبدالله الشيراوي

داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلون

إنا لله وأنا الية راجعون pic.twitter.com/tUDUpDJ9bn — المهندس / إبراهيم عبدالله المقبالي (@IB_ALMAHDAWI) September 15, 2019

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية… "

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيد صحار الغالي الشيخ حمد بن عبد الله الشيراوي

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/o7yRNRgOJE — الدكتور محمد إبراهيم (@dr_mohd_ibrahim) September 15, 2019

تلقينااليوم خبر محزن بوفاة رجل فاضل كريم، وشيخ عزيز ٍنبيل، حمد بن عبدالله بن سعيد الشيراوي/صحار، أثر حادث دهس بالأردن، قال تعالى(وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير). رحمه الله رحمةواسعة، وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا pic.twitter.com/iE6gvhCpwM — هلال بن حمود المعمري (@hilalalmamary) September 15, 2019

إلى جنات الخلد الشيخ حمد بن عبدالله الشيراوي عرفناك رجل وجيه في مجتمعك محب لسلطانك ووطنك

اللهم إلهم ذويه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/McKmnYxY0R — د.خالد السعيدي (@alsaidikhalid) September 15, 2019