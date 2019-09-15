الشيخ حمد الشيراوي
الشيخ حمد الشيراوي
حياتنا

العُمانيون يُفجعون بوفاة أحد شيوخ صحار بحادث دهس مروّع في الأردن .. ونجله يفاجئ الجميع بهذا القرار

كتب وطن
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توفي أحد شيوخ ولاية صحار بسلطنة عمان جرّاء حادث سير مروع بعد منتصف ليلة الأحد في .

 

وتوفي الشيخ حمد بن عبدالله بن سعيد الشيراوي من بحادث دهس مروّع وقع في شارع المدينة المنورة وتحديداً مقابل فندق “إياس” .

 

وقال شهود إن مركبة كان يقود قائدها بسرعة عالية قام بدهس الشيخ “الشيراوي” عند محاولته قطع الشارع ما أدى أدّى إلى وفاته على الفور.

 

وأكد مصدر أمني أردني أنّ قائد المركبة سلّم نفسه للأجهزة الأمنية .

 

ونعى “علي” نجل الشيخ ” الشيراوي” والده في تغريدةٍ نشرها على حسابه في تويتر. وأعلن أنه عفا عن المتسبب بحادث دهس والده.

وعبّر عُمانيون عن حزنهم لوفاة الشيخ “الشيراوي”، داعين له بالرحمة، ومستذكرين سيرته .

 

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