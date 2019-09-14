“شاهد” محمد علي ينسف “دفاع” السيسي برد ناري.. هذا ما قاله عن قطر وسلطنة عُمان و”دعارة” دبي

خرج رجل الأعمال والفنان المصري المثير للجدل محمد علي في فيديو جديد له، نشره على صفحته بفيس بوك في أول تعليق علي رد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي على فيديوهاته الأخيرة التي اتهم فيها الفنان السيسي والجيش في قضايا فساد.

وقال محمد علي ساخرا من ظهور السيسي المرتبك، إن السيسي قام بدور”بللم” في مؤتمر الشباب الذي عقده لساعات للرد على الاتهامات.

https://www.facebook.com/watch/?v=1721773561301058

وأضاف أن السيسي ركز على الإرهاب لساعات، وحرص على تخويف الشعب منه ، ولم يفكر في بث الأمل في روح الشباب المصري، مستنكرا عن حديثه الطويل.

واستكمل “علي” أن السيسي هاجم الربيع العربي، مستشهدا بما تشهده سوريا والعراق وليبيا، ووجه له تساؤل لماذا لم يصل تنظيم داعش بلد مثل إلى الإمارات وبها دبي مركز الدعارة والخمور أليست أولى حتى يطبق بها الشريعة، أو لماذا لا يذهب للبحرين والكويت وقطر والسعودية وسلطنة عُمان “اشمعنا مصر”؟

وأضاف الفنان كيف لأعظم جيش في المنطقة “علي حد قول السيسي” يقبل أن يُهزم من داعش في العريش ويتركوا الإمارات ذات الأموال الوفيرة، ولماذا لا تذهب داعش للصعيد.

https://www.facebook.com/watch/?v=347626532782707

ووجه علي تساؤلا للرئيس السيسي، هي لعبة الحكم بينكم وبين الإخوان فقط؟، الإخوان لا يتعدوا الـ 15 مليون فقط، مع أن الشعب المصري يتعدي 120مليون ، مضيفا” هي مصر مفهاش غير أنتوا الاتنين؟.

وقال الفنان، أن السيسي ظهر مرتبكا وخائفا خلال مشاركته بالمؤتمر ، مشيرا إلى أن السيسي رفض الإجابة عن مصاريفه الشخصية وتحدث عن الإرهاب.

وقال أن السيسي اتهم الدولة الغربية بتصدري كأرهاب إلي مصر وأن الدول تساندي بخلاف الحقيقة.

وأضاف الفنان محمد علي أن السيسي يتاجر بدماء الشباب من جنود الشعب المصري ويجلس في مأمن هو وأسرته.

وقال أن السيسي باع تيران وصنافير للسعودية إرضاءا لزوجته وأولاده.

وكان السيسي قد استنكر انشغال المصريين، بما يقال عن قيادات الجيش، منذ أسبوعين، مؤكدًا أن الجيش مؤسسة حساسة جدًا لأي سلوك غير منضبط خاصة لو كان من القيادات، معقبًا: “بقالنا أسبوعين ماعندناش غير موضوع واحد، يا نهار أبيض! إنتوا مش خايفين على جيشكوا، وضباطكوا الصغيرين إنهم يتهزوا، وإن قياداتهم يتقال عليهم مش كويسين”؟.

وعلق السيسيعلى الشائعات التي ترددت حول إرجاء دفن والدته لحين الانتهاء من افتتاح قناة السويس رغم وفاتها قبلها ببضعة أيام قائلًا: “لما يتقال إن حالة وفاة كانت موجودة في أحداث القناة ويتقال اتأجلت 3 أو 4 أيام لغاية لما نفتتح القناة، بقى الراجل ده يعمل في أهل بيته كده، نصدقه تاني”، مؤكدًا أن هذا لم يحدث: “والله هذا كذب وافتراء.. مكنش مفروض نتكلم في النقطة دي”.

وأكد أن الأجهزة الأمنية كادت تقبل يده، حتى لا يتحدث في الجدال المثار، إلا أنه فضل الحديث: “كل ست كبيرة في السن بتدعيلي في البيت أسيبها إزاي محتارة.. تقول إيه الحكاية بتاعتك، أنت كده ولا كده، فعلًا الحاجات اللي اتقالت دي أنت عملهتا ولا معملتهاش، العلاقة بيني وبين الناس اتبنت على حالة معينة لو حد حب يضربها ده أخطر ما في الموضوع”.

وقال السيسي، إن مصر تبني في العاصمة الإدارية الجديدة، دولة تليق بمكانتها، موضحًا:”هعمل مدينة فنون وثقافة هي الأكبر في العالم، وهفتتح 14 مدينة جديدة خلال العام المقبل”.

وعلق السيسي على ما أثير بشأن إنشاء عدد من القصور الرئاسية، قائلًا: “قصور رئاسية، أنا عامل وهعمل، هي ليا؟ أنا بعمل دولة جديدة، بس مش ليا مفيش حاجة باسمي ده باسم مصر”.

وأكد السيسي أن ما يثار من إساءة في حق مؤسسة الجيش ومؤسسة الرئاسة، أمر خطير ويشغله: “ده أمر شغلني، لأنكم بتهزوا علاقة كبيرة اتشكلت على مدى 7 سنوات”.