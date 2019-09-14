قناة العربية السعودية
قناة العربية السعودية
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“شاهد” إعلام السعودية يخضع صاغرا لأبوظبي ويستبدل هذا الخبر عن مقتل جنود الإمارات الـ 6

كتب خاص "وطن"
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خضعت قناة “ وفرعها “الحدث” لأوامر ابن زايد في أبوظبي، واستبدلت خبرا نشرته عن مقتل جنود الـ 6 إرضاء له بعد موجة جدل واسعة بين المغردين الإماراتيين.

ولت ناشطون إلى قناة “العربية” استبدلت كلمة “مقتل” بـ”وفاة” في الخبر الذي أوردته عن مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” دون الإشارة إلى مكان الحادث.

وعلق الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي على فعل “العربية”، بقوله إنه في المقابل لا تجرؤ السعودية فرض أوامرها على “” أبوظبي التي تسمي الجنود السعوديين بالقتلى في الحد الجنوبي”

كما لفت آخرون إلى أنه في الوقت الذي خضعت فيه العربية وبدلت خبرها إرضاء للإمارات، فإن إعلام الإمارات وتحديدا قنواة “سكاي نيوز” تصف من يتوفى بصفوف القوات السعودية بالقتلى.

وأمس، الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث.

وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلوا الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

وأوردت الوكالة أسماء الجنود القتلة ورتبهم العسكرية.

ويرجح أن يكون سقوط الجنود الإماراتيين قتلى إما في اليمن أو ليبيا. وفق متابعين

وكان المغرّد القطريّ الشهير “” كشف قبل أربعة أيام عن وقوع جرحى بصفوف القوات الإماراتية في اليمن وسط تكتم شديد من السلطات الإماراتية.

وقال “بوغانم” إنه وصلته معلومة وصفها بالمؤكدة نقلا عن مصادر خاصة تفيد بوقوع جرحى من جنود الإمارات تم استهدافهم منذ يومين في اليمن وسط تكتم شديد للغاية.

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