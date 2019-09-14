“شاهد” إعلام السعودية يخضع صاغرا لأبوظبي ويستبدل هذا الخبر عن مقتل جنود الإمارات الـ 6

خضعت قناة “العربية” السعودية وفرعها “الحدث” لأوامر ابن زايد في أبوظبي، واستبدلت خبرا نشرته عن مقتل جنود الإمارات الـ 6 إرضاء له بعد موجة جدل واسعة بين المغردين الإماراتيين.

ولت ناشطون إلى قناة “العربية” استبدلت كلمة “مقتل” بـ”وفاة” في الخبر الذي أوردته عن مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” دون الإشارة إلى مكان الحادث.

خضع إعلام #السعوديه_العظمى صاغرا لأوامر #إمارة_أبوظبي ، وحذفت #العربية الخبر الوارد فيه كلمة "مقتل"واستبدلته بوفاة 6 جنود إماراتيين..

في المقابل لا تجرؤ #السعودية فرض أوامرها على #سكاي_نيوز #أبوظبي التي تسمي الجنود السعوديين بالقتلى في #الحد_الجنوبي ..

سعودية عظمى وتقودها إمارة ! pic.twitter.com/ftZzOflbm0 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 13, 2019

وعلق الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي على فعل “العربية”، بقوله إنه في المقابل لا تجرؤ السعودية فرض أوامرها على “سكاي نيوز” أبوظبي التي تسمي الجنود السعوديين بالقتلى في الحد الجنوبي”

كما لفت آخرون إلى أنه في الوقت الذي خضعت فيه العربية وبدلت خبرها إرضاء للإمارات، فإن إعلام الإمارات وتحديدا قنواة “سكاي نيوز” تصف من يتوفى بصفوف القوات السعودية بالقتلى.

زعلانين ان العربيه والحدث تقول مقتل ٦ جنود إماراتيين

طيب اسكاي نيوز تقول مقتل ٣ جنود سعوديين

جنودكم شهداء وغيركم عملاء ولا كيف؟ #شهداء_الامارات_البواسل pic.twitter.com/Kddlj4SRCl — راضي القاشي الشدادي (@rsq201414) September 13, 2019

وأمس، الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث.

وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلوا الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

وأوردت الوكالة أسماء الجنود القتلة ورتبهم العسكرية.

ويرجح أن يكون سقوط الجنود الإماراتيين قتلى إما في اليمن أو ليبيا. وفق متابعين

وكان المغرّد القطريّ الشهير “بوغانم” كشف قبل أربعة أيام عن وقوع جرحى بصفوف القوات الإماراتية في اليمن وسط تكتم شديد من السلطات الإماراتية.

وقال “بوغانم” إنه وصلته معلومة وصفها بالمؤكدة نقلا عن مصادر خاصة تفيد بوقوع جرحى من جنود الإمارات تم استهدافهم منذ يومين في اليمن وسط تكتم شديد للغاية.