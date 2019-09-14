حفيد العلامة ابن باز يكشف عن تغريدة من “ساقط الإمارات” جعلت الإعلام السعودي يخضع بجميع قنواته

استنكر صالح بن باز حفيد العلامة السعودية وعضو هيئة كبار العلماء الراحل عبد العزيز بن باز، ما وصفه بخضوع الإعلام السعودي وجميع قنواته للإمارات عقب تغريدة للمغرد الساقط حمد المزروعي سب فيها قناة “العربية”.

وكان المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي شن هجوماً حاداً على قناة “العربية” السعودية واصفاً إيّاها بـ”عاهرة الاعلام وبدون منافس”، بسبب وصف القناة في خبر لها الجنود الإماراتيين الستة الذين أعلنت الإمارات عن وفاتهم بـ”القتلى”، قبل أن تقوم بتعديل الخبر إلى “وفاة”.

وهاجم حفيد ابن باز خضوع قناة العربية وقنوات الإعلام السعودي للمغرد البذيء عقب تعديلها للخبر قائلا:”هذه التغريدة جعلت الإعلام السعودي بجميع قنواته يخضعون هذه مصيبة، إنا لله و إنا إليه راجعون.”

هذه التغريدة جعلت الإعلام السعودي بجميع قنواته يخضعون .

هذه مصيبة .. إنا لله و إنا إليه راجعون . pic.twitter.com/qr5Mlsx84Q — صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز بن باز (@binbaz_saleh) September 14, 2019

وخضعت قناة “العربية” السعودية وفرعها “الحدث” لأوامر ابن زايد في أبوظبي، واستبدلت خبرا نشرته عن مقتل جنود الإمارات الـ 6 إرضاء له بعد موجة جدل واسعة بين المغردين الإماراتيين.

ولفت ناشطون إلى قناة “العربية” استبدلت كلمة “مقتل” بـ”وفاة” في الخبر الذي أوردته عن مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” دون الإشارة إلى مكان الحادث.

كما لفت آخرون إلى أنه في الوقت الذي خضعت فيه العربية وبدلت خبرها إرضاء للإمارات، فإن إعلام الإمارات وتحديدا قنواة “سكاي نيوز” تصف من يتوفى بصفوف القوات السعودية بالقتلى، ما يكشف مدى خضوع ابن سلمان لابن زايد وانبطاحه له مقابل دعمه ضد خصومه من آل سعود.