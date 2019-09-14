سقوط طفل من موقع الألعاب بمنطقة غلا في مسقط
سقوط طفل من موقع الألعاب بمنطقة غلا في مسقط
حياتنا

بعد سقوط طفل عُماني وكسر جمجمته .. ماذا قالت شركة “باونس عمان” وما القرار الذي اتخذته؟؟

كتب وطن
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بعد الحادث المؤسف الذي تعرّض له الطفل العُماني علي اللواتي “10 سنوات” بسقوطه من علوّ بموقع الألعاب “” بمحافظة مسقط، قالت شركة “” إنها تشعر بالحزن الشديد لإصابة الطفل أثناء استخدامه منطقة التسلق في “ غلا”.

 

وأفادت الشركة أنها تبذل كل ما في وسعها للتحقق من الحادث، وكيف يمكنها منع وقوع المزيد من هذه الحوادث .

 

وأكدت أنها لا تملك في الوقت الحاضر أي تفاصيل بشأن حالة الطفل يمكن مشاركتها، وذلك “احترامًا لخصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب”.

 

وأوضحت الشركة أن التحقيقات الأولية بينت بأن جميع المعدات كانت تعمل بشكل صحيح، لكن في هذه المرحلة لا يمكن استبعاد خطأ بشري غير مقصود من قبل موظف.

 

وأضافت: نتيجة لهذه النتائج، تم إغلاق المكان على الفور لإعادة تدريب جميع أعضاء الفريق على واجباتهم والتزاماتهم ، وتثبيت جميع الحقائق المتعلقة بالحادث.

 

ونقل موقع “أثير” عن “علي نورالدين”، أحد أفراد عائلة الطفل علي أن الطفل كان يلعب إحدى ألعاب التسلق، وكجزء من اللعبة عندما يصل القمة، ينزل بشكل بطيء، لكن الحبل المربوط به ارتخى ليقع الطفل على رأسه مباشرةً من حوالي 8 أمتار، فتم نقله بأسرع وقت ممكن بسيارة الإسعاف إلى مستشفى خولة، وتبين أنه قد أصيب بكسر في الجمجمة، وبنزيف داخلي وكسر في الفك والأنف وأيضًا بالكتف.

 
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