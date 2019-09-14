“السعودية العظمى أصبحت بطل من ورق”.. “شاهد” كيف اشتعل معمل أرامكو في بقيق بهجوم طائرات “درون”

أصدرت المملكة العربية السعودية، السبت، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة (استهداف بطائرات بدون طيار) “درون”.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص”، لافتا إلى أنهما “نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار “درون”.

السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" ، والجهات المختصة تباشر التحقيق في ذلك. — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 14, 2019

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتداول ناشطون فيديوهات مرعبة للانفجارات التي وقعت في معمل أرامكو، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، من فشل المنظومة الدفاعية الجوية من التصدي لطائرات الحوثيين.

حريق هائل يندلع في مصافي #أرامكو #السعودية ب #بقيق .. والجهات الرسمية تعلن السيطرة عليها دون ذكر أسبابه ..

اللهم احفظ أهلنا بالسعودية من كل مكروه .. pic.twitter.com/KFMcL1EXGE — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 14, 2019

عدة انفجارات تهز مجمع أرامكو في بلدة #بقيق شرقي #السعودية وفق شهود عيان. pic.twitter.com/n2XSdzNsGE — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 14, 2019

وصاحب الانفجارات التي شهدها معمل ارامكو إطلاق نار كثيف، وسط اشتعال النيران التي اندلعت في صهاريج للوقود داخل المعمل في مشهد رهيب.

هل يعقل

تفجيرات بهذا الحجم والمستوى في #بقيق

بعد انتشار خبر مقتل 6 جنود اماراتيين..؟؟

احس بأن الامارات والحوثي لهم دور كبير

في تفجيرات بقيق ليخفف محمد بن زايد

الضغط على نفسه اعلاميا" وميدانيا"

هذه رؤيتي وقد اكون مخطىء فيها..!! pic.twitter.com/y4ReS3ci79 — بوغانم (@hassanalishaq73) September 14, 2019

وعلق الخبير بالقانون الدولي، محمود رفعت على اعتراف السعودية باستهداف معمل ارامكو بطائرات مسيرة، قائلاً :” من يطن أن سلمان وابنه سيغيرون نهجهم فهو لم يقرأ المشهد، فالأثنان لن ينفكوا عن تبعية #الإمارات لكن القول الفصل هو جرم من يقبل تقسيم #اليمن تحت أي ذريعة “.

أعلنت #السعودية رسميا أن إنفجارات مقرات شركة #أرامكو في #بقيق نتيجة استهداف منشئات نفطية بطائرات بدون طيار من قبل سلطات #صنعاء.

من يطن أن سلمان وابنه سيغيرون نهجهم فهو لم يقرأ المشهد، فالأثنان لن ينفكوا عن تبعية #الإمارات لكن القول الفصل هو جرم من يقبل تقسيم #اليمن تحت أي ذريعة. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 14, 2019

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد أعلنوا في 17 أغسطس/ آب 2019 إنهم نفذوا “أكبر عملية” منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.