هجوم بقيق
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“السعودية العظمى أصبحت بطل من ورق”.. “شاهد” كيف اشتعل معمل أرامكو في بقيق بهجوم طائرات “درون”

كتب وطن
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أصدرت المملكة العربية ، السبت، بيانا حول حريق نشب في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة ، مشيرة إلى أنه كان نتيجة (استهداف بطائرات بدون طيار) “درون”.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه “عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص”، لافتا إلى أنهما “نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار “درون”.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتداول ناشطون فيديوهات مرعبة للانفجارات التي وقعت في معمل أرامكو، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، من فشل المنظومة الدفاعية الجوية من التصدي لطائرات الحوثيين.

وصاحب الانفجارات التي شهدها معمل ارامكو إطلاق نار كثيف، وسط اشتعال النيران التي اندلعت في صهاريج للوقود داخل المعمل في مشهد رهيب.

وعلق الخبير بالقانون الدولي، محمود رفعت على اعتراف السعودية باستهداف معمل ارامكو بطائرات مسيرة، قائلاً :” من يطن أن سلمان وابنه سيغيرون نهجهم فهو لم يقرأ المشهد، فالأثنان لن ينفكوا عن تبعية # لكن القول الفصل هو جرم من يقبل تقسيم #اليمن تحت أي ذريعة “.

وكانت جماعة (الحوثيين)، قد أعلنوا في 17 أغسطس/ آب 2019 إنهم نفذوا “أكبر عملية” منذ بداية الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واستهدفوا حقل نفط ومصفاة تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة.

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