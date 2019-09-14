إعلامي قطري معروف يكشف: لهذا السبب يضرب الحوثي السعودية ويتجنّب الإمارات

أكّد الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي أن الحوثيين لن يستهدفوا الإمارات؛ لأنها “الحليف الأقوى لهم والخنجر في خاصرة السعودية “.

وأضاف “الحرمي”: “ما تقوم به أبوظبي في اليمن (الجنوب) هو نسخة لما قام به الحوثيون في الشمال”.

وقال إن مشروع الإمارات في اليمن يخدم الحوثيين، لذلك الاستهداف دائم للسعودية وبتواطئ من أبوظبي”.

#الحوثيون لن يستهدفوا #الامارات لأنها الحليف الأقوى لهم والخنجر في خاصرة #السعودية ..

ما تقوم به #أبوظبي في #اليمن ( الجنوب ) هو نسخة لما قام به #الحوثيون في الشمال ..

مشروع #الامارات في #اليمن يخدم #الحوثيين ..

لذلك ..

الاستهداف دائم للسعودية .. وبتواطئ من #أبوظبي .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 14, 2019

وكان الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الاوسط عبدالله باعبود طرح هو الآخر تساؤلاً هاماً يتعلق باستهداف الحوثي للسعودية وتجنب الجماعة في هجماتها الإمارات.

وقال “باعبود” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر”: “الحوثي حدد وهدد بقصف بنك من الأهداف في السعودية و الإمارات وبدأ بتنفيذها فعلا بقصف أهداف في السعودية والسؤال الذي يطرحه البعض هو لماذا يستهدف الحوثي السعودية وليس الإمارات!؟ “.

#الحوثي حدد وهدد بقصف بنك من الأهداف في #السعودية و #الإمارات وبدأ بتنفيذها فعلا بقصف أهداف في السعودية والسؤال الذي يطرحه البعض هو لماذا يستهدف الحوثي السعودية وليس الإمارات!؟ #بقيق #ارامكو — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) September 14, 2019

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة “الحوثي” المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

وصرحت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن إنتاج النفط السعودي وصادرات المملكة منه تعطلا بعد هجمات بالطائرات المسيرة على منشأتين لشركة أرامكو السبت، إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وذكر أحد المصادر أن الهجمات ستؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ووكالة “بلومبيرغ” إلى أن السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات، وأضافت الوكالة أن شركة أرامكو تتوقع استئناف معظم إنتاج النفط خلال أيام.

وتدير أرامكو أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية، وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة على سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.