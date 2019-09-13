محمد بن سلمان يبني 5 سجون جديدة .. “مجتهد” يكشف مواقعها وتفاصيلها

قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إن السلطات السعودية تقوم ببناء خمسة سجون جديدة في المملكة تابعة لأمن الدولة، كاشفاً ما توفّر لديه من تفاصيل حولها.

وأوضح “مجتهد” في تغريدةٍ بـِ”تويتر” رصدتها “وطن” أن السجن الأول في الرياض وهو مخصص للسعوديين، أما الثاني فيجري بناؤه في جدة وهو مخصص كذلك للسعوديين، في حين يتمّ العمل على بناء السجن الثالث في مدينة العلا وسيتم وضع سجناء سعوديين فيه.

وقال “مجتهد” إن هذه السجون الثلاثة استيعابها قريب من سجن ذهبان التابع للمباحث العامة ويُحتجز فيه آلاف من السجناء في قضايا سياسية وحقوقية وقضايا “الإرهاب والعنف”.

أما عن السجن الرابع فقال “مجتهد” إنه يجري بناؤه في جدة بطاقة استيعاب ٢٥ الف سجين للأجانب، لافتاً إلى أنّه يتم بناء السجن الخامس لكن دون أن تصله تفاصيله بعد.

يجري الآن بناء خمس سجون جديدة في المملكة تابعة لأمن الدولة

الأول في الرياض للسعوديين

الثاني في جدة سجن للسعوديين

الثالث في العلا للسعوديين

هذه الثلاثة استيعابها قريب من سجن ذهبان

الرابع في جدة طاقة استيعاب ٢٥ الف سجين للأجانب

الخامس لم تصلني تفاصيله بعد — مجتهد (@mujtahidd) September 12, 2019

وتباينت تعليقات المغردين على ما كشفه “مجتهد”، فمنهم من علّق على الموضوع بسخرية، وآخرون رأوا أن هذه السجون دليلاً على ان محمد بن سلمان لديه مخططات مستقبلية خبيثة.

هذا دليل على ان محمد بن سلمان لديه مخططات مستقبلية خبيثة، ولهذا يجهز ويبني السجون لكل من يعارضه مستقبلا — ابراهيم بن عبدالله الرصّاص (@KingMan19883145) September 12, 2019

ماشاء الله رؤية 2030 — Ali Alhachamy (@Ali17210061) September 12, 2019

هو الأفضل عمل سور كبير حوالين السعوديه مافي داعي بسجون صغيره ترا الارض كلها صارت سجن ما ضل احد خارج. — Zomrda (@Zomrda18) September 12, 2019