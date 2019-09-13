سجون السعودية
سجون السعودية
الهدهد

محمد بن سلمان يبني 5 سجون جديدة .. “مجتهد” يكشف مواقعها وتفاصيلها

كتب وطن
1

قال المغرد السعودي الشهير “” إن السلطات تقوم ببناء خمسة سجون جديدة في المملكة تابعة لأمن الدولة، كاشفاً ما توفّر لديه من تفاصيل حولها.

 

وأوضح “مجتهد” في تغريدةٍ بـِ”تويتر” رصدتها “وطن” أن السجن الأول في الرياض وهو مخصص للسعوديين، أما الثاني فيجري بناؤه في جدة وهو مخصص كذلك للسعوديين، في حين يتمّ العمل على بناء السجن الثالث في مدينة العلا وسيتم وضع سجناء سعوديين فيه.

 

وقال “مجتهد” إن هذه السجون الثلاثة استيعابها قريب من سجن ذهبان التابع للمباحث العامة ويُحتجز فيه آلاف من السجناء في قضايا سياسية وحقوقية وقضايا “الإرهاب والعنف”.

 

أما عن السجن الرابع فقال “مجتهد” إنه يجري بناؤه في جدة بطاقة استيعاب ٢٥ الف سجين للأجانب، لافتاً إلى أنّه يتم بناء السجن الخامس لكن دون أن تصله تفاصيله بعد.

 
وتباينت تعليقات المغردين على ما كشفه “مجتهد”، فمنهم من علّق على الموضوع بسخرية، وآخرون رأوا أن هذه السجون دليلاً على ان لديه مخططات مستقبلية خبيثة.

 

 
قد يعجبك ايضا
الهدهد

ابن سلمان سيطيح بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز من منصبه قريبا

الهدهد

بعد أن سب وائل غنيم عبدالله بن زايد.. “شاهد” محمد علي يفضح ابن سلمان وابن…

تقارير

حصل عليها سرا من رفاقه في جهاز المخابرات.. أخطر تسريبات جريمة اغتيال خاشقجي يكشفها…

الهدهد

فضيحة شقيقة ولي العهد السعودي “المتعجرفة” تتصدر عناوين الصحف والقضاء…

  1. مسمار يقول

    من حفر حفرة لاخيه وقع فيها / قبله محمد بن نايف بني خمسة سجون منها سجن ذهبان المذكور واخيرا وقع وسجن وفي رجلة حلقة لايستطيع ان يغادر الي اي مكان والدنيا دواره يوم لك ويم عليك ويوم كفنا الله شره .

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.