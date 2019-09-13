محمد بن سلمان يبني 5 سجون جديدة .. “مجتهد” يكشف مواقعها وتفاصيلها
قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” إن السلطات السعودية تقوم ببناء خمسة سجون جديدة في المملكة تابعة لأمن الدولة، كاشفاً ما توفّر لديه من تفاصيل حولها.
وأوضح “مجتهد” في تغريدةٍ بـِ”تويتر” رصدتها “وطن” أن السجن الأول في الرياض وهو مخصص للسعوديين، أما الثاني فيجري بناؤه في جدة وهو مخصص كذلك للسعوديين، في حين يتمّ العمل على بناء السجن الثالث في مدينة العلا وسيتم وضع سجناء سعوديين فيه.
وقال “مجتهد” إن هذه السجون الثلاثة استيعابها قريب من سجن ذهبان التابع للمباحث العامة ويُحتجز فيه آلاف من السجناء في قضايا سياسية وحقوقية وقضايا “الإرهاب والعنف”.
أما عن السجن الرابع فقال “مجتهد” إنه يجري بناؤه في جدة بطاقة استيعاب ٢٥ الف سجين للأجانب، لافتاً إلى أنّه يتم بناء السجن الخامس لكن دون أن تصله تفاصيله بعد.
يجري الآن بناء خمس سجون جديدة في المملكة تابعة لأمن الدولة— مجتهد (@mujtahidd) September 12, 2019
الأول في الرياض للسعوديين
الثاني في جدة سجن للسعوديين
الثالث في العلا للسعوديين
هذه الثلاثة استيعابها قريب من سجن ذهبان
الرابع في جدة طاقة استيعاب ٢٥ الف سجين للأجانب
الخامس لم تصلني تفاصيله بعد
هذا دليل على ان محمد بن سلمان لديه مخططات مستقبلية خبيثة، ولهذا يجهز ويبني السجون لكل من يعارضه مستقبلا— ابراهيم بن عبدالله الرصّاص (@KingMan19883145) September 12, 2019
ماشاء الله رؤية 2030— Ali Alhachamy (@Ali17210061) September 12, 2019
هو الأفضل عمل سور كبير حوالين السعوديه مافي داعي بسجون صغيره ترا الارض كلها صارت سجن ما ضل احد خارج.— Zomrda (@Zomrda18) September 12, 2019
هذا مشروع الإسكان الجديد للشعب الله اكبر 🤣🤣🤣👊— روجر (@rogarr20) September 12, 2019
من حفر حفرة لاخيه وقع فيها / قبله محمد بن نايف بني خمسة سجون منها سجن ذهبان المذكور واخيرا وقع وسجن وفي رجلة حلقة لايستطيع ان يغادر الي اي مكان والدنيا دواره يوم لك ويم عليك ويوم كفنا الله شره .