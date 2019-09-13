فيديو مرعب من سلطنة عمان .. لعبة تُدخل طفلاً العناية المركزة في المستشفى!!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط طفل من موقع الألعاب في “Bounce Oman” بمنطقة غلا في العاصمة العُمانية مسقط.
وبحسب ما أفادت المعلومات، فقد تم نقل الطفل بحالةٍ خطيرة إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات .
متداول سقوط طفل من موقع الألعاب في Bounce Oman غلا اثر القفزات العاليه— كل يوم فيديو (@klyoomvideo) September 13, 2019
"الطفل في العناية المركزة"🚑 pic.twitter.com/XO4LzJaqCh
وطالب النشطاء والمغرّدون الجهات المعنية بالتأكد من وجود كافة معايير الأمن والسلامة في ألعاب الأطفال .
سقوط طفل في Bounce Oman. وحاليا في العناية ما دور الهيئة في تقييم معايير السلامة في مثل هذه المؤسسات؟#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف— Haitham ALFannah (@H_ALFannah) September 13, 2019
متداول|أنباء سقوط طفل من موقع الألعاب في Bounce Oman غلا اثر القفزات العاليه— ﮼امنه﮼ ﮼البلوشية﮼ 🇴🇲عضوة المجلس البلدي MMC (@AlbaloushiAmna) September 13, 2019
"الطفل في العناية المركزة"🚑
#اليوم_العالمي_للقانون
اين معايير السلامة عند العاب الاطفال ؟!
سيتم رفع الموضوع الى المجلس البلدي للقيام بالزيارات الميدانية والتأكد من تطبيق معايير السلامة!
#يوم_الجمعه pic.twitter.com/H0oz09NVlQ