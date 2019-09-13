سقوط طفل من موقع الألعاب بمنطقة غلا في مسقط
سقوط طفل من موقع الألعاب بمنطقة غلا في مسقط
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فيديو مرعب من سلطنة عمان .. لعبة تُدخل طفلاً العناية المركزة في المستشفى!!

كتب وطن
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط طفل من موقع الألعاب في “Bounce Oman” بمنطقة غلا في العاصمة العُمانية .

 

وبحسب ما أفادت المعلومات، فقد تم نقل الطفل بحالةٍ خطيرة إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات .

 

وطالب النشطاء والمغرّدون الجهات المعنية بالتأكد من وجود كافة معايير الأمن والسلامة في ألعاب الأطفال .

 
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