فيديو مرعب من سلطنة عمان .. لعبة تُدخل طفلاً العناية المركزة في المستشفى!!

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط طفل من موقع الألعاب في “Bounce Oman” بمنطقة غلا في العاصمة العُمانية مسقط.

وبحسب ما أفادت المعلومات، فقد تم نقل الطفل بحالةٍ خطيرة إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات .

متداول سقوط طفل من موقع الألعاب في Bounce Oman غلا اثر القفزات العاليه

"الطفل في العناية المركزة"🚑 pic.twitter.com/XO4LzJaqCh — كل يوم فيديو (@klyoomvideo) September 13, 2019

وطالب النشطاء والمغرّدون الجهات المعنية بالتأكد من وجود كافة معايير الأمن والسلامة في ألعاب الأطفال .

سقوط طفل في Bounce Oman. وحاليا في العناية ما دور الهيئة في تقييم معايير السلامة في مثل هذه المؤسسات؟#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف — Haitham ALFannah (@H_ALFannah) September 13, 2019