بعد ضجة كبيرة .. هذا ما كشفته شركة “جلفار” بعُمان عن اختلاس الـ٤ ملايين ورواتب العمّال

نفت شركة “جلفار” للهندسة والمقاولات في سلطنة عمان، ما تم تداوله حول اختلاسات تقدر بـ٤ ملايين ريال عماني.

وذكرت الشركة -المدرجة بسوق الأوراق المالية- أن مصدراً مجهولاً أبلغ “عن حالات احتيال قام بها موظف سابق في الشركة مع أطراف ثالثة”، و أن البلاغ “قيد التحقيق لدى الادعاء العام”.

وأضافت الشركة في تصريح لها أن “وجهة النظر القانونية والإدارية الداخلية في الوقت الحالي هي (أنه) لا توجد مسؤولية تجاه الشركة بهذا الأمر”.

وحول ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تأخر دفع رواتب العاملين، قالت الشركة ” نود أن نعلمكم بأن هذا يعود في المقام الأول إلى التأخيرات المتطاولة في سداد مستحقات الشركة من قبل كبار عملائها لمدة طويلة”، مؤكدة بأنه سيتم دفع الرواتب خلال الأسبوع المقبل.