مستشار ابن زايد يتفاخر بالرمز “971” ويثير جدلاً واسعاً: يرى مالا يراه الآخرون!
عاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي، لإثارة الجدل مجددا واستفزاز متابعيه بتباهيه برمز دولته الدولي “971” (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات).
وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”تؤكد الأحداث ان الرمز الدولي 971 يستبق الأحداث ويحسب نقلاته بذكاء ويرى ما لا يراه الآخرون.”
وشن ناشطون هجوما عنيفا على مستشار ابن زايد، مؤكدين في ردودهم عليه أن الرمز “971” هو سبب خراب المنطقة وكل الأزمات بها.
وأحرجه أحد النشطاء برده:”قد قالها قبلكم إبليس ( إني أرى ما لا ترون)!”
وهاجمه آخر مؤكدا أن الإمارات ليست سوى أداة يستخدمها الغرب لضرب المنطقة:”يستبق الأحداث .. لا .. بل يعمل هذا الرمز كمنديل بيد الدول الكبرى بعد إن كانت جماعات متطرفه تقوم بمهماتهم القذره أتيتم أنتم ، لكن إحسبوا وعدوا كوارثكم لوقت الحساب”
وسبق أن أثار مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، حفيظة نشطاء سعوديين على منصات التواصل، إثر قوله إن بلاده باتت “الأهم” في المنطقة.
وقال عبد الله، الأكاديمي الإماراتي البارز ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: إن “البعض يستكثر القول إن 971 (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات) الرمز الدولي الأهم بالمنطقة”.
وعلل صحة وجهة نظره بالقول: “أبوظبي تستقبل رؤساء أرمينيا والمالديف ومونتنغرو ونامبيا ووزير دفاع أستراليا والمبعوث الخاص للرئيس الصيني، والقائمة تطول، وموسم الهجرة إلى دولة الرمز الدولي 971 مستمر”.