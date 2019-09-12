مستشار ابن زايد يتفاخر بالرمز “971” ويثير جدلاً واسعاً: يرى مالا يراه الآخرون!

عاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي، لإثارة الجدل مجددا واستفزاز متابعيه بتباهيه برمز دولته الدولي “971” (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات).

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”تؤكد الأحداث ان الرمز الدولي 971 يستبق الأحداث ويحسب نقلاته بذكاء ويرى ما لا يراه الآخرون.”

تؤكد الأحداث ان الرمز الدولي 971 يستبق الأحداث ويحسب نقلاته بذكاء ويرى ما لا يراه الآخرون. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 12, 2019

وشن ناشطون هجوما عنيفا على مستشار ابن زايد، مؤكدين في ردودهم عليه أن الرمز “971” هو سبب خراب المنطقة وكل الأزمات بها.

الرمز 971 عرفناه في الصومال وإثيوبيا وارتيريا وتركيا وقطر والسودان… عندما جميع الدول اعطتكم كرت احمر 👊

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الرمز 971 في اليمن راح يتغير جدأ جدأ جدأ — سطام الحارثي (@CwIqTzGHMFRM3tN) September 12, 2019

وتؤكد الاحداث ان الزجاج ما يصنع حضارة ومهما تآمرتم على اليمن فالفشل لن يتخلى عنكم فالقزم يبقى قزما لو اعتلى اعلى برج في امارات الزجاج — عبدالوهاب أبوطالب (@777491772) September 12, 2019

وأحرجه أحد النشطاء برده:”قد قالها قبلكم إبليس ( إني أرى ما لا ترون)!”

قد قالها قبلكم إبليس ( إني أرى ما لا ترون)! — عبده سعيد – بلدي اليمن 🇾🇪 (@baladi_yemen) September 12, 2019

وهاجمه آخر مؤكدا أن الإمارات ليست سوى أداة يستخدمها الغرب لضرب المنطقة:”يستبق الأحداث .. لا .. بل يعمل هذا الرمز كمنديل بيد الدول الكبرى بعد إن كانت جماعات متطرفه تقوم بمهماتهم القذره أتيتم أنتم ، لكن إحسبوا وعدوا كوارثكم لوقت الحساب”

يستبق الأحداث .. لا .. بل يعمل هذا الرمز كمنديل بيد الدول الكبرى بعد إن كانت جماعات متطرفه تقوم بمهماتهم القذره أتيتم أنتم ، لكن إحسبوا وعدوا كوارثكم لوقت الحساب — قيس البيضاني (@Ss1798Y) September 12, 2019

وسبق أن أثار مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، حفيظة نشطاء سعوديين على منصات التواصل، إثر قوله إن بلاده باتت “الأهم” في المنطقة.

وقال عبد الله، الأكاديمي الإماراتي البارز ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: إن “البعض يستكثر القول إن 971 (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات) الرمز الدولي الأهم بالمنطقة”.

وعلل صحة وجهة نظره بالقول: “أبوظبي تستقبل رؤساء أرمينيا والمالديف ومونتنغرو ونامبيا ووزير دفاع أستراليا والمبعوث الخاص للرئيس الصيني، والقائمة تطول، وموسم الهجرة إلى دولة الرمز الدولي 971 مستمر”.