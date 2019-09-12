محمد بن راشد هدد بسحب استثمارات الإمارات من مصر في عهد مبارك وطرد المصريين من دبي بسبب “امرأة”

فجرت الكاتبة والسياسية المصرية البارزة نادية أبو المجد مفاجأة خطيرة عن محاكمة رجل الأعمال المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، في عهد المخلوع مبارك بعد مقتل سوزان تميم وكشفت عن دور بارز للإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد في هذه المحاكمة.

وبالتزامن مع ذكر رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي لهشام طلعت مصطفى في أحدث فيديوهاته بالأمس، قالت “أبوالمجد” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) إن هشام طلعت مصطفى “ما تقلبش عليه من الجيش اتقلب عليه من محمد بن راشد ( لتحريض هشام على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في #دبي 2008)”

"هشام طلعت مصطفى ماتقلبش عليه من الجيش اتقلب عليه من محمد بن راشد ( لتحريض هشام على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في #دبي 2008) لأن بن راشد بيدي فلوس ل #مصر أكثر من هشام

فحسني #مبارك سمع كلامه"

معلومة صحيحة ذكرها #محمد_علي_يفضحهم في الفيديو الأخير — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) September 11, 2019

وتابعت:”لأن بن راشد بيدي فلوس ل #مصر أكثر من هشام فحسني #مبارك سمع كلامه معلومة صحيحة ذكرها #محمد_علي_يفضحهم في الفيديو الأخير”

وأكدت الكاتبة المصرية أنها حضرت وغطت جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى في هذا التوقيت، وأن لديها معلومة مؤكدة بأن محمد بن راشد هدد بسحب الاستثمارات الإمارتية وإعادة المصريين في دبي لمصر إذا لم تتم محاكمة هشام طلعت مصطفى بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم.

أنا حضرت وغطيت جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى

وعارفة معلومة :محمد بن راشد هدد بسحب الاستثمارات الإمارتية وإعادة المصريين في دبي لمصر إذا لم تتم محاكمة هشام طلعت مصطفى بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم. وتم الحكم على هشام بالإعدام وتخففت ل 15 سنة في النقض و#السيسي افرج عنه في 2017 https://t.co/FYji2hHZOC — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) September 11, 2019

وأضافت:”وتم الحكم على هشام بالإعدام وتخففت ل 15 سنة في النقض و#السيسي افرج عنه في 2017″

وراج اسم هشام طلعت مصطفى مجددا أمس، الأربعاء، بعد أن ذكره محمد علي في آخر مقطع له وتحدث عن مشاركته القوات المسلحة في عمليات الفساد داخل الجيش.

يشار إلى أنه في يوليو 2017 أصدر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 502 من المحبوسين في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الفطر، بينهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

وكان هشام طلعت مصطفى يقضي عقوبة السجن 15 عاما بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم.

وصدر الحكم أولا ضدهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى و25 عاما للسكري.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر.