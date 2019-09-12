صناديق الدولارات تشعل مواقع التواصل في الإمارات… وشرطة دبي تعلق وتكشف التفاصيل

أنهت الشرطة الإماراتية الجدل الذي صاحب تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقاطع مصورة صناديق مملوءة بالدولارات.

وكشفت الشرطة أن الصناديق ترجع إلى عصابة أفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الشريط وأن النقود مزيفة.

​وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم، في بيان أصدره، إن عصابة إفريقية “حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، حيث تعرف عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وثم تواصل معهم وأغروه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، مستدرجين إياه إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة”.

شرطةدبي تكشف حقيقة فيديوصناديق دولارات المزيفةالتي تعودلعصابة أفريقيةحاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو،من خلال إغرائه بقدرتهاعلى مضاعفة أمواله،حيث استدرجته إلى شقةتحوي صناديق دولارات مزورة،ثم قاموابتصويره في محاولة لابتزازه، فسارع لإبلاغ الإدارةالعامة للتحريات pic.twitter.com/ktqtRIV21x — 🇦🇪سيف الامارات🇦🇪 (@uaesword13) September 11, 2019

وأضاف القاسم أن أفراد العصابة قاموا “بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، وعندها سارع لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة للقبض عليهم”.

كشف حقيقة فيديو صناديق الدولارات.بالإشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول صناديق الدولارات، أوضح… Posted by ‎شرطة دبي – الصفحة الرسمية‎ on Wednesday, September 11, 2019

وتابع القاسم: إن الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة”.

وأهاب مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي “بأفراد الجمهور بأخذ الحيطة والحذر من التواصل الغرباء والاعلانات الوهمية في التواصل الاجتماعي وعدم تصديقهم، والإبلاغ عنهم عبر منصة ecrime.ae للبلاغات الإلكترونية أو الخدمة الذكية “عين الشرطة”.