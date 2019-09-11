“صدمة ما بعدها صدمة في الكويت”.. غَدَرَ بصديقه واغتصب زوجته وصوّر فعلته الشنيعة بفيديو!!

طعن موظف في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، صديقه، وخانه، واعتدى على زوجته، بعدما اقتحم المنزل واغتصبها بالقوّة ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتصويرها وتوثيق فعلته الشنيعة بواسطة هاتفه النقال.

وتلقى الزوج اتصالاً من زوجته وهي تبكي وتصرخ بحالة هستيرية وأبلغته بما فعل بها صديقه.

على اثر ذلك، ترك الزوج العمل وعاد إلى بيته على وجه السرعة، فوجد زوجته بحالة انهيار تام، وهي تروي له كيف اقتحم صديقه البيت عليها وفعل فعلته الشنيعة وصوّرها بهاتفه ووثق خيانته لصديقه بعدما انتهك حرمة بيته، ولم يكتفِ بهذا الفعل بل انقض أيضاً على العاملة الهندية وقام بهتك عرضها أيضاً قبل أن يغادر المكان تاركاً خلفه (كاب) كان يرتديه عندما انتهك حرمة البيت.

الزوج المصدوم بفعلة صديقه بدأ يرتجف، وغلى الدم في عروقه إلا أنه تمالك نفسه واصطحب زوجته وعاملتهما المنزلية إلى أحد المخافر وروى لرجال الأمن الواقعة التي حصلت لزوجته وخادمته على يد صديقه الذي لا يكاد يفارقه ويقضي غالبية يومه معه.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” الكويتية إن “الزوجة روت لرجال الأمن واقعة الاعتداء عليها وتصويرها، كما روت العاملة ما حصل لها أيضاً على يد الشخص نفسه، الأمر الذي أصاب رجال الأمن بالقشعريرة لسوء الموقف وحجم الخيانة التي حصلت لهذه الأسرة، وزوّد الزوج رجال الأمن ببيانات صديقه الخائن الذي استغل وجوده في العمل وارتكب جريمته اللاأخلاقية، حيث قام الأمنيون بإبلاغ وكيل النائب العام، الذي أمر بتقييدها جناية تحت مُسمى مواقعة بالإكراه وهتك عرض ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة، وتم تسجيل القضية تحت المسميات الثلاثة، وأحيلت إلى المباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم وضبطه على ذمّة القضية المسجلة بشأنه”.

وزاد المصدر أنه “تمت إحالة الزوجة والعاملة الهندية إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات عليهما، وتوثيق واقعة الاغتصاب التي حصلت على يد الجاني لإعداد تقرير بخصوصها وإرفاقه بملف القضية الذي تم تسليمه إلى النيابة العامة”.