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“شاهد” ماذا فعل عُمانيون من أتباع المذهب الشيعي يوم “عاشوراء” بدلاً من “التطبير” وإسالة الدماء؟!

كتب وطن
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نشر حساب عُماني بموقع “تويتر”، صوراً لمواطنين عُمانيين من أتباع المذهب الشيعي قرروا التبرع بالدم في “” بدلاً من عادة “”.

 

وعادة “التطبير” في المذهب الشيعي تعني الطقوس التي يمارسها بعض المسلمين ضمن “الشعائر الحسينية” التي تقام من أجل استذكار معركة كربلاء والقتلى الذين قتلوا في هذه المعركة كالإمام الحسين بن علي وأخيه العباس.

 

ويستخدم في التطبير سيوف وقامات أو أي أدوات حادة أخرى، فيضرب المطبرون رؤوسهم بهذه الأدوات لإحداث جرح لإسالة الدماء من الرأس.

 

ووفقاً لحساب “أندلس عُمان” العماني بـ”تويتر” الذي نشر الوصر، قال إن “إخواننا من المذهب الشيعي يقومون بالتبرع بالدم إستشعاراً روحياً لهذا اليوم بدلاً من عادة [التطبير] التي يكون فيها هدر للدم بجرح الرأس بأداه حادة”.

 

وأشار إلى أنّ هذه العادة بدأت تقريبا قبل 43 عاماً من ولاية مطرح في السلطنة.


واشاد مغرّدون بتصرّف المواطنين بالتبرع بالدّم في “يوم عاشوراء” بدلاً من عادة “التطبير”، معتبرين ذلك من افضل العبادات في مقابل الأمل في إنقاذ أرواح محتاجة لذلك الدم، مشيدين بالتعايش الذي تمتاز فيه السلطنة.

 و”عاشوراء” هو اليوم العاشر من شهر محرّم الهجري، وهو من الأيّام المستحبّ صيامها عند أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضله وأجر صيامه.

 

والسبب في تشريع صيام هذا اليوم هو أنّ الله سبحانه وتعالى نجّى فيه نبيّه موسى عليه السّلام وقومه بني “إسرائيل” من بطش فرعون.

 

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