“شاهد” ماذا فعل عُمانيون من أتباع المذهب الشيعي يوم “عاشوراء” بدلاً من “التطبير” وإسالة الدماء؟!

نشر حساب عُماني بموقع “تويتر”، صوراً لمواطنين عُمانيين من أتباع المذهب الشيعي قرروا التبرع بالدم في “يوم عاشوراء” بدلاً من عادة “التطبير”.

وعادة “التطبير” في المذهب الشيعي تعني الطقوس التي يمارسها بعض المسلمين الشيعة ضمن “الشعائر الحسينية” التي تقام من أجل استذكار معركة كربلاء والقتلى الذين قتلوا في هذه المعركة كالإمام الحسين بن علي وأخيه العباس.

ويستخدم في التطبير سيوف وقامات أو أي أدوات حادة أخرى، فيضرب المطبرون رؤوسهم بهذه الأدوات لإحداث جرح لإسالة الدماء من الرأس.

ووفقاً لحساب “أندلس عُمان” العماني بـ”تويتر” الذي نشر الوصر، قال إن “إخواننا من المذهب الشيعي يقومون بالتبرع بالدم إستشعاراً روحياً لهذا اليوم بدلاً من عادة [التطبير] التي يكون فيها هدر للدم بجرح الرأس بأداه حادة”.

وأشار إلى أنّ هذه العادة بدأت تقريبا قبل 43 عاماً من ولاية مطرح في السلطنة.

في #سلطنة_عمان يقوم أخواننا من المذهب الشيعي بالتبرع بالدم إستشعاراً روحياً لهذا اليوم بدلاً من عادة "التطبير" التي يكون فيها هدر للدم بجرح الرأس بأداه حادة.

هذ العادة بدأت تقريبا قبل 43 عام من ولاية مطرح.#عاشوراء pic.twitter.com/fYYl4Ptjae — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) September 10, 2019



واشاد مغرّدون بتصرّف المواطنين بالتبرع بالدّم في “يوم عاشوراء” بدلاً من عادة “التطبير”، معتبرين ذلك من افضل العبادات في مقابل الأمل في إنقاذ أرواح محتاجة لذلك الدم، مشيدين بالتعايش الذي تمتاز فيه السلطنة.

بوركتم وبوركت بكم هذه الأرض الطيبة التي لا تقبل إلا طيب كلنا أخوة في الله مذهبنا الإسلام وربنا الواحد الأحد ورسولنا محمد وآله وصحبه تمسكوا بالحق وبتعدوا عن الباطل احفظوا الود بينكم تنعموا وتنعم بكم الأوطان — خالد الفهدي (@67a4e4185432464) September 10, 2019

بصراحه اول مرة اعرف هذا الشي

ما شاء الله عليهم جزاهم ربي الجنه

هكذا هي عمان دين ودنيا

ياريت كل الشيعه يسوون مثلهم وان شاء الله الكل يتبعهم — أم محمد (@5ebbh69iceKCA68) September 10, 2019

ياحلوكم يا العمانين في كل شيء أنتم السابقين في الرقي والأنسانية 🌸🌸عندي أمل انكم بتنشرون هالعادة الجميلة بالعالم كله 💜 — Al Ghada♍️🌸 (@Julietomar1) September 10, 2019

ربي يحفظكم اهلنا في السلطنه ويحفظك السلطان قابوس سلطان الانسانيه — ابو الامير (@o7L6W1ezfcK8mpf) September 10, 2019

ماشاء الله عليهم خير ما فعلو تبرعهم بالدم هو من حبهم لعلي كرم الله وجه وللحسن والحسين سلام الله عليهم جميعا نعانق المسجد اباضي وسني وشيعي كلنا فدا اهل البيت عليهم السلام — Ahmed (@Pouytrewgh) September 10, 2019

كلمة حق زميلاتي من المذهب الشيعي أكثر الناس أخلاق وأدب وأهلهم استبدلوا عادة التطبير بالصدقات والمحاضرات الدينية.. — نور عيني (@laiali881) September 10, 2019

لأن العمانيون فهمو مبدأ أن الإسلام حياة .. وليس كما فهمه البعض بانه قتل وبغضاء .. اللهم ادم علينا نعمة المحبة والأمن .. — الجلندى البلوشي (@cr5oman) September 10, 2019

و”عاشوراء” هو اليوم العاشر من شهر محرّم الهجري، وهو من الأيّام المستحبّ صيامها عند أكثر أهل العلم، وقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث التي تذكر فضله وأجر صيامه.

والسبب في تشريع صيام هذا اليوم هو أنّ الله سبحانه وتعالى نجّى فيه نبيّه موسى عليه السّلام وقومه بني “إسرائيل” من بطش فرعون.