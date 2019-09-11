ابن أردني “عاقّ” اغتصب والدته مرتين .. وتفاصيل صادمة لجريمته المروّعة!

أيّدت محكمة التمييز -أعلى سلطة قضائية في الأردن-، حكماً صدر عن محكمة الاستئناف بالسجن المشدد لمدة 30 عامًا، بحق شاب انتهك عرض والدته مرتين، كما هاجم ابنة شقيقته، وارتكب أفعالًا مثيرة.

وتشير التفاصيل إلى أنّ المتهم، منفصل عن زوجته ويقيم مع والدته الأربعينية في المنزل ذاته، إذ أقدم على اغتصاب والدته، عندما ”أمسك بيدها، ووضع يده الأخرى على فمها وأسقطها على السرير، واستلقى فوقها؛ ما دفع والدته للهرب إلى منزل ابنتها“.

في أعقاب انكشاف فعلته، هرب الابن بدوره من المنزل لمدة شهرين، ثم عاد واعتذر لوالدته عما بدر منه، لكن بعد حوالي شهر كرر فعلته مجددًا، عندما كانت الأم عائدة من عملها ذات يوم وشاهدت ابنها بوضع غير طبيعي وهو متمدد على فراشه، عندها حاولت تغطيته، سحبها نحوه ونزع ملابسها محاولًا اغتصابها.

وبعد الواقعة بعدة أيام تهجّم المتهم على ابنة شقيقته، من خلال الضرب والعضّ بحجة أنه يمازحها، فتقدمت والدته بشكوى ضده لمركز الشرطة، خوفًا من تكرار فعلته، فجرى تحويله للمحاكمة التي أصدرت قرارها الآنف.