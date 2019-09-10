مفاجأة عن عدد الهجمات الإلكترونية على الفضاء السيبراني لسلطنة عمان وتحذير من ثغرات أمنية

فجرت مديرة خدمات الأمن السيبراني الاحترافية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع لهيئة تقنية المعلومات في عمان، “عزيزة بنت سلطان الراشدية”، مفاجأة بكشفها أن المركز رصد تعرض الفضاء السيبراني للسلطنة لأكثر من 430 ألف هجوم إلكتروني.

جاء ذلك ضمن فعاليات التمرين الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه هيئة تقنية المعلومات في العاصمة العمانية (مسقط) خلال الفترة من 9-11 سبتمبر الجاري تحت عنوان “البرمجيات الخبيثة والإنترنت المظلم” بمشاركة أكثر من 72 مؤسسة من القطاع الحكومي وقطاعات البنى الأساسية والحيوية، وفقا لما أوردته صحيفة الوطن العمانية.

ويهدف التمرين الوطني للأمن السيبراني في عمان إلى تقييم مستوى فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتـية في المؤسسات المشاركة وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم في هذا الجانب، ويعتمد على المحاكاة الواقعية للحوادث السيبرانية من خلال تنفيذ عدد من سيناريوهات التهديدات والاختراقات الأكثر تأثيراً على مستوى الساحة المعلوماتية المحلية والدولية.

وأضافت أن أهمية التمرين في نسختهِ الخامسة تأتي نتيجة لتزايد المستوى والتطور الكبير في الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي، خاصةً في البرمجيات الخبيثة وما صاحبها من استخدام للعملة الإلكترونية المشفرة، والممارسات الإجرامية التي تدار ضمن نطاق الإنترنت المظلم، بما في ذلك جرائم بيع البرامج الفيروسية والتجسسية وبرامج الاختراق الإلكتروني.

وحول تأثير تلك البرمجيات قالت “عزيزة”: “تصنف البرمجيات الخبيثة ضمن أعلى المخاطر التقنية العالمية في احتمالية الحدوث والتأثير، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) هذا العام، لما للبرمجيات الخبيثة من تأثير سلبي ملحوظ على المستوى الاقتصادي تحديداً”.

وتابعت: “تشير آخر أبحاث شركـة كاسبرسكاي Kaspersky إلى أن عدد المستخدمين المتضررين مادياً من أثر البرمجيات الخبيثة ارتفع بنسبة 7% في النصف الأول لعام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأن ما يقارب 31% من الأجهزة في مؤسسات العمل مصابة جراء تأثير البرمجيات الخبيثة، بما يزيد على ضعف النسبة في 2018”.

وطرحت مديرة خدمات الأمن السيبراني الاحترافية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بعض الإحصائيات التي تبين تعامل المركز مع 1839 حادثا أمنيا خلال عام 2017، مقارنة بــ1744 في عام 2016، في حين بلغ عدد الحوادث الأمنية المعلوماتية في عام 2018 عدد 2334 حادثا أمنيا تم التعامل معها بنجاح.

وأشارت إلى اكتشاف أنظمة المركز لـ71.472 هجمة على المواقع الإلكترونيـة العمانية، والتعامل مع 203 برمجيات خبيثـة.

وحول أهمية الإجراءات الاستباقية للتعامل مع التهديدات السيبرانية، حثت “عزيزة” على متابعة وتفعيل ما يصدر عن هيئة تقنية المعلومات من سياسات أمنية وأطر تنظيمية والاستفادة القصوى من خدمة التنبيهات والتحذيرات المعلوماتية حول المخاطر والثغرات الأمنية التي يصدرها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالهيئة.

وانطلق اليوم، الثلاثاء، تمرين عملي للمؤسسات الحكومية العمانية على تطبيق سيناريوهات لأهم التهديدات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات القطاع الحكومي وكيفية التعامل معها، بينما سيكون يوم غد الأربعاء مخصصا لمؤسسات البنى الأساسية والحيوية والشركات الحكومية العاملة في مجالات: البنوك، والكهرباء والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز وسيتم فيه طرح آخر المستجدات وأحدث التهديدات التي قد تتعرض لها.