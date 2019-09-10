“شاهد” محمد علي يرد على هجوم وائل غنيم بـ”وصلة ردح” وجدل واسع بين المصريين

خرج الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي الذي أحدثت فيديوهاته الفاضحة للفساد داخل المؤسسة العسكرية بقيادة السيسي جدلا واسعا، ليرد على هجوم الناشط المصري المعروف وائل غنيم في المقطع الذي ظهر فيه بشكل مفاجئ اليوم.

ونشر “علي” على صفحته بفيس بوك رسالة صوتية رصدتها (وطن) رد فيها على غنيم، وحملت هجوم واسع عليه وشمل الرد شتائم وإهانات كبيرة للناشط الثوري الذي يصفه ناشطون بأنه أيقونة ثورة يناير.

وطالب محمد علي وائل غنيم بالبعد عنه أو دعمه بدلا من الهجوم عليه، ومهاجمة السيسي والنظام أفضل له وتوعده بأنه سيخصص حلقته القادمة للهجوم عليه.

وفاجأ الناشط السياسي المصري وائل غنيم أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، الجميع بنشر فيديو له وقد بدا عليه تغير كبير، فقد ظهر حليق الشعر ولونه أسود وظهور داكن حول عينيه، وهو يسب رئيس النظام عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

“غنيم” طالب في مقطعين مصورين بثهما على صفحته بفيس بوك ورصدتهما (وطن) عبدالفتاح السيسي بالذهاب لزوجة الرئيس الراحل محمد مرسي، وتقبيل يدها والاعتذار لها بسبب ما حدث لابنها وزوجها.

وقال وائل غنيم في الفيديو الذي جعل البعض يتكهن بانه يمر بحالة نفسية صعبة جدًا، :« أنا كويس ومسامح نفسي وكل حاجة وشيلت شعري ومش خايف حد يحكم علي.. نفسي السيسي يبقى كويس ومصر تبقى كويسه ونفسي الناس اللى فى السجن تخرج”.

وتابع :« أم عبدالله (زوجة مرسي) الأم اللى جوزها اتحبس وبعدين مات وبعدين ابنها مات.. نفسي الست دي تهدى لأن كلنا وصل بنا الحال نسينا الست دي بتتعذب أد أيه وحاسة بأيه لأن كلنا معدش عندنا دم”.

وأضاف الناشط المصري :« أنا كويس بصوا للست اللى جوزها كان رئيس مصر ومات وبعدين ابنها مات.. يا سيسي لو عندك دم روح حب على إيد الست دي وورينا إن انت فعلا عندك دم وإن أمك ربتك.. غير كده انت أمك مربتشك لأنك وجعت الست دي وضرتها.. لو انت أمك حية كانت قالتلك اللى بتعمله دا غلط”.

واستطرد موجهًا كلامه لـ”السيسي” :« انت جواك خير أنا عارف بس لو سمحت روح حب على إيد الست دي وقولها إن انت آسف”.

وفي المقطع الثاني أكمل وائل غنيم هجومه على السيسي كما سب وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بلفظ خارج، ووجه رسالة لرجل الأعمال المصري والفنان محمد علي المستمر في فضح الفساد داخل الجيش وأحدثت فيديوهاته ضجة كبيرة منذ أيام.