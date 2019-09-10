أكاديمي عُماني يستغرب بيان السعودية .. “هل هو محاولة مرتكبة للنزول عن الشجرة بعد فشل الحصار؟”

استغرب الأكاديمي العُماني والباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط، د.عبدالله باعبود، بيان السعودية حول حصار قطر من ناحية الأسباب والأهداف والتوقيت.

وتساءل في تغريدةٍ له بـ”تويتر”: “ما الداعي له خصوصا وأن كل ما جاء في البيان سبق وذكر وإنقال وكرر من قبل ولماذا يأتي البيان الآن وفي السنة الثالثة من أزمة الخليج؟!”.

بيان #السعودية حول #حصار_قطر غريب من ناحية الأسباب والأهداف والتوقيت! ما هو الداعي له خصوصا وأن كل ما جاء في البيان سبق وذكر وإنقال وكرر من قبل ولماذا يأتي البيان الآن وفي السنة الثالثة من #أزمة_الخليج؟! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) September 10, 2019

وألمح إلى أنه يمكن اعتبار البيان السعودي “إحدى المحاولات المرتبكة للنزول التدريجي من أعلى قمة الشجرة بعد أن فشل الحصار”.

أهو إحدى المحاولات المرتبكة للنزول التدريجي من أعلى قمة الشجرة بعد أن فشل الحصار؟ — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) September 10, 2019

وكانت السعودية أصدرت السبت بيانا مطولا نشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية يتناول تفاصيل أزمة حصار قطر، ويحتوي على عدد من الخطوات التي قال البيان إن المملكة قامت بها للتخفيف على الشعب القطري، سواء في الأسر المشتركة أو في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة.

وأضاف البيان السعودي أن حل الأزمة لن يكون دون الاستجابة لمطالب دول الحصار الأربع، ووفقا للجهود الكويتية وفي إطار مجلس التعاون الخليجي.

والإثنين، استنكرت دولة قطر ما جاء في البيان الذي أصدرته السعودية قبل يومين بشأن أزمة الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وقالت الخارجية القطرية إن البيان السعودي لا يقوم على أسس حقيقية، ويكرر المزاعم التي اتضح عدم استنادها إلى الوقائع.

وأكدت الخارجية القطرية كذب ما أوردته الرياض في بيانها من أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية اقتصرت على قطع العلاقات القنصلية والدبلوماسية، موضحة أن الإجراءات السعودية التعسفية وغير القانونية استهدفت قطر وشعبها على حد سواء.

وأضاف البيان أن الإجراءات السعودية شملت إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية، ومن ضمنهم معتمرون لبيت الله الحرام.

وقال البيان القطري إن السعودية تزعم أنها ترحب بالقطريين في أراضيها، بينما تم تسجيل عدد من حالات الإخفاء القسري لمواطنين قطريين في المملكة، ومنها حادثة الإخفاء القسري الأخيرة بحق مواطن قطري وابنه والمسجلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العام الجاري.

وسبق أن أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بيانا اعتبرت فيه أن البيان السعودي محاولة لتضليل الرأي العام، وقالت إنها تواصلت منذ بدء الحصار مع الجهات الحقوقية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، ولم تتلقَ أي استجابة منها.