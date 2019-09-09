مجلس الذهب العالمي يفجر مفاجأة بشأن قطر “ستجلط” قادة الحصار.. تفاصيل إنجاز قطري جديد

كشف التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي عن مفاجأة ستصدم قادة الحصار تخض قطر، والتي رفعت ما تملكه من الذهب خلال الشهر من 31.3 طنا إلى 39.1 طنا.

وبذلك صعدت قطر في تصنيف دول العالم من حيث احتياطيات المعدن النفيس من المرتبة الـ56 إلى المرتبة الـ52، لكن ترتيبها بين الدول العربية لم يتغير، إذ ما تزال تحتل المرتبة الـ9 عربيا.

ويشكل الذهب 4.6% من إجمالي احتياطيات قطر الدولية التي تضم نقدا أجنبيا وحقوق سحب وأصولا عالية السيولة.

وتعمل العديد من دول العالم حاليا على زيادة احتياطياتها من الذهب، الذي يعد ملاذا أمنا، خاصة روسيا، التي بلغت قيمة حيازاتها من سبائك الذهب إلى 109.5 مليار دولار، في إطار استراتيجيتها لتحويل احتياطياتها الدولية المتزايدة من العملة الأمريكية.

وزادت موسكو مخزونها من المعدن الثمين بأكثر من 7.5 مليار دولار في شهر واحد، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الروسي يوم الجمعة الماضي.

وتحتل روسيا المركز الخامس عالميا باحتياطيات الذهب، حيث تتقدم على الصين التي بلغت احتياطياتها من الذهب في سبتمبر/أيلول الجاري 1936 طنا، ويفصلها عن فرنسا، التي تحتل المركز الرابع، 217 طنا.