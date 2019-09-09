ماذا قال البيت الأبيض بعد دخول أمير الكويت المستشفى وتأجيل لقائه بـ”ترامب”؟!

علّق البيت الأبيض على تأجيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد إدخال الأخير مستشفى أمريكي للعلاج.

وقال البيت الأبيض في بيان صحافي الأحد إن ترامب يتمنى لصديقه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الشفاء العاجل ويتطلع لاستقباله في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء.

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الرئيس الأميركي الأحد أن الأمير الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في الـ12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بعد أن أدخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية.

وأكد البيان أن “الأمير هو قائد يحظى باحترام كبير وقد ظل شريكا هائلا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات في المنطقة”.

ووصل أمير الكويت عصر الإثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من شهر أغسطس/آب، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس / آب، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.