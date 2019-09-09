شاهد| ممثلة مشهورة تعترف برغبتها في تجسيد دور “سحاقية”!

اعترفت ممثلة مشهورة أنها ترغب في لعب دور بطل خارق “مثلي الجنس” في فيلم من أفلام “مارفل” المقبلة.

وقالت الممثلة الأمريكية “كريستين ستيورات” إنها كانت ستحصل على دور في فيلم من أفلام “مارفل” لو لم تعلن أنها “مثلية الجنس” وتتباهى في مقابلاتها بهذا .

وكشفت أنها استخدمت اسم “مارفل” كمثال للشركات الكبرى مضيفة: “أعلم أن [مارفل] ستود مشاركة مثليي الجنس في دور أبطال خارقين”.

كانت “ستيورات” على علاقة من قبل مع الممثل “روبرت باتينسون” قبل أن تتحول إلى مثلية وتواعد الشابات.