“شاهد” فيديو أحدث ضجة كبيرة لفتاة ترقص على “التيك توك” أمام الكعبة في مشهد صادم!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بعد تداول مقطع فيديو صادم على موقع “تويتر”، قال النشطاء إنه يرصد أغانٍ شعبية أمام الكعبة، وفتاة تتمايل على وقعها.

وأظهر الفيديو، الفتاة وهي تصور لقطات من داخل صحن المطاف ومن أمام الكعبة، بينما يسمع في الخلفية أصوات أغانٍ شعبية.

وأبان الفيديو الفتاة وهي تتمايل أثناء تصوير اللقطات من أمام الكعبة وكأنها ترقص على الأغاني الشعبية، في مشهد يبدو أنه لأول مرة يحدث في المسجد الحرام.

فتاة ترقص في الكعبة على التيك توك

يوتيوب https://t.co/PWM8CGpPIq pic.twitter.com/SqAyVDwiKs — بلال محمد عبد العال (@belal3bdel3al) September 8, 2019

ويبدو من المقطع، أن الفتاة لا يتجاوز عمرها أكثر من 15 عامًا وكان ترتدي عباءة بيضاء وطرحة سوداء، وتهدف من الفيديو نشره على حسابها بـ”تيك توك” لزيادة المتابعين.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه الاستهزاء بشاعر الله عز وجل، وانتهاك حرمة المسجد الحرام.

وطالب المغردون بضرورة أن تفتح الجهات المعنية في المسجد الحرام؛ تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة.