الساقط حمد المزروعي يشمت بوفاة المحامي الكويتي مشاري العصيمي: محامي المال القطري ورجل بن جاسم

شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد شماتته بوفاة البرلماني الكويتي السابق والمحامي مشاري محمد العصيمي الذي تَوفّى السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

واتهم “المزروعي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وأثارت جدلا واسعا “العصيمي” بأنه “محامي المال القطري” حسب زعمه.

مشاري العصيمي محامي المال القطري رجل حمد بن جاسم في الكويت رحل هل من متعض يا اخوان … pic.twitter.com/nvK7Jyobmu — حمد المزروعي (@uae_3G) September 8, 2019

وواصل مزاعمه بربط المحامي الكويتي الراحل برئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، وقال “رجل حمد بن جاسم في الكويت رحل هل من متعض يا اخوان”

وشن ناشطون كويتيون هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء الذي يصفه ناشطون بأنه “لسان محمد بن زايد على تويتر”، وطالبوا السلطات الكويتية بضرورة التدخل لوقف إساءة هذا المغرد للكويت وشعبها.

يجب تدخل وزارة الخارجية الكويتية لإيقاف مسلسل الإساءات والطعن لهذا المدعو تجاه الكويت ورجالها❕ — نواف ناصر (@Nawaf_n_n_s) September 8, 2019

اليوم تحبو على بطونكم الى طنب الكبرى والصغرى وتضربوا على ظهوركم بالسوط …… — ابو محمد جابر (@mohammedjabersh) September 9, 2019

الله يرحمه ويلعنك يالمزروعي — د.ڤـــيــمــتــو الــفــاشـنـيسـتـــوو ✋🏻🇨🇦🇰🇼 (@Dr__Vimto) September 8, 2019

“عقبال رحيل محمد بن زايد”

عقبال رحيل محمد بن زايد

الله يعجل بزواله — humanity (@Aalihail1) September 8, 2019

ونعى كويتيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، البرلماني السابق والمحامي مشاري محمد العصيمي الذي تَوفّى السبت، بعد صراع طويل مع المرض، مستذكرين مواقفه في عمله البرلماني ومسيرته الحقوقية.

وتقدم المواطنون من نواب ومحامين ونشطاء، بالتعازي لعائلة العصيمي داعين له بالرحمة والمغفرة، مبدين حزنهم لفراقه، مطلقين عليه لقب ”الرجل الوطني المخلص والمدافع عن الدستور“.

ووصف النائب محمد حسين دلال، الراحل، بـ“رجل الكويت المخلص المكافح للفساد، وأنه رجل كريم من رجالات الكويت المخلصين وله بصمات وطنية راسخه في الإصلاح ومواجهة الفساد، خالص العزاء بوفاة النائب السابق مشاري العصيمي، اللهم ارحمه بواسع رحمتك وأكرم نزله وادخله جناتك، وعظم الله أجر أهله وأحبائه“.

وتخرَج المحامي الراحل في جامعة الكويت عام 1972 بعد حصوله على ليسانس حقوق، شغل عضوية البرلمان عن دورات 1992- 1996- 1999، فضلاً عن ترشحه في دورة 2012، وتم انتخابه رئيسًا لجمعية المحامين الكويتية من عام 1988 حتى عام 1992.