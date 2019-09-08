هجمة مرتدّة للعُمانيات على دعوات مشبوهة لـِ”التحرر” .. هكذا فضحن “مطلب إلغاء التصاريح”

تصدّر وسم “#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح” موقع تويتر في سلطنة عمان وذلك في أعقاب فشل الذباب الإلكتروني في حملته التي شنّها داعياً فيها الطالبات العُمانية الى المطالبة بإلغاء تصريح السكن الداخلي.

جاء ذلك بعد أن أطلق الحساب المشبوه “نسويات عمانيات” وسم ”#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح”، لتحريض الفتيات العُمانيات على “التحرر”.

وقال إحدى المشاركات في هاشتاغ [#عمانيات_يطالبن_بتثبيت_التصاريح] إنّ اغلب صديقاتها درسن في جامعة السلطان قابوس، وتخرجن بشهادات الطب والهندسة والتربية ولم تسمع منهن يوماً بمثل المطلب المتداول بإلغاء التصاريح .

اغلب صديقاتي درسو في جامعة السلطان #قابوس

وتخرجن دكاترة ومهندسات ومربيات

ولم أسمع منهم يوم بمثل هذي الهرجة إلى طالعين فيها بإلغاء التصاريح !

أقول ركزو في دراستكم وعسى ربي يوفقكم #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح — مـنـے ٱڵـۅھﯾ̃ﭜﯾ̃ (@Muna_ali87) September 7, 2019

فيما سخرت أخرى من الهاشتاغ بقولها: “التصريح ما منعني اطلع من السكن”.ونشرت صورة يبدو انها التقطتها ليلاً في أحد الشوارع .

وقالت المغرّدة “الغيداء”: “الحمدلله على نعمة التصاريح درسنا ٥ سنوات ما اشتكينا منها. ننفذ الأوامر و قوانين الجامعة بكل ود؛ لأنه هدفنا الدراسة ما نشوف لهذي التفاهات في النهايه هذه انظمه والهدف منها مصلحة الطالب”.

#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح

الحمدلله على نعمة التصاريح إلا درسنا ٥ سنوات ما اشتكينا منها ننفذ الأوامر و قوانين الجامعة بكل ود لأنه هدفنا الدراسة ما نشوف لهذي التفاهات فالنهايه هذي انظمه والهدف منها لمصلحة الطالب. لاحقات ع الطلعات وتخفيف الضغط كلها سنوات وتعدي ليش هالدلع كله — 💎الغــيداء💎 (@ghaida015) September 7, 2019

وشاركت المغردة “تقى السالم”، المغردة “الغيداء” في وجهة النّظر.

#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح



كم سنه صار لنا في الجامعه وقريب نتخرج وما فكرة في يوم اطالب ولا اكون من البنات المطالبات بإلغاء التصاريح pic.twitter.com/xRJO9pqrvV — تُقى سالم (@tuqa_salim) September 8, 2019

أما المغرّدة “ريان” فكتبت: ” يعني الجامعة من سنة 83 موجودات التصاريح و كم دفعة درست وتخرجت و ما قالن شي فجأة في 2019 طلعن مجموعة من الفارطات يطالبن بالغاء التصاريح ليش لانها تنمع حريتهن .نزين و الدفعات الثانية موجود تصريح ما صار شي لحريتهن”.

#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح يعني الجامعة من سنة 83 موجودات التصاريح و كم دفعة درست و تخرجت و ما قالن شي فجأة في 2019 طلعن مجموعة من الفارطات يطالبن بالغاء التصاريح ليش لانها تنمع حريتهن

نزين و الدفعات الثانية موجود تصريح ما صار شي لحريتهن 🧐🙄 pic.twitter.com/gc3jhSRUEO — ريان ♡ (@sp111rn) September 7, 2019

ودعا مغرّدون ومغرّدات عُمانيون إلى عدم المشاركة في هاشتاغ [#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح] على اعتبار انه لا يمثل فتيات السلطنة، داعين في الوقت نفسه الى التغريد عبر هاشتاغ #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح] لإيصال رسالة مفادها أنّ فتيات عُمان لا يُمكن ادارتهنّ من الخارج بحساباتٍ مشبوهة.

نتمنى أن لا احد يُشارك في هذا الوسم ، لأنه لا يُمثل بنات عُمان #عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح4



وأن تتم المُشاركة في هذا الوسم ، حتى يعلم الجميع إن بنات عُمان لا يستطيع أحد إدارتهن من الخارج #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح pic.twitter.com/EktEUyVuyY — سعيد (@s20321k) September 8, 2019

هذه عمان تبقى شامخة بشبابها و بناتها..كلنا يد واحدة ضد الفتن الخارجية

وتبقى عمان نبض واحد🌺 #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح — عزان الهنائي (@3zooooz17679812) September 7, 2019

وأكّد مغرّدون عمانيون بالدلائل أنّ القائمين على الهاشتاغ المُطالب بإلغاء التصاريح يُدار من الإمارات.

لمن تبجحت و أدعت بأنها عمانية العمانيات هذا مطلبهن. #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح pic.twitter.com/DTeC52KiYH — hamed alharmali (@AlharmaliHamed) September 7, 2019

جديرٌ بالذّكر أن بداية حملة [#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح] كانت من خلال حساب مشبوه يحمل اسم “نسويات عمانيات”، إذ تبين لــ”وطن” أن هذا الحساب أطلق في عام 2014، ولكنه لم ينشر أي خبر ولم يطرح أي قضية في سلطنة عمان منذ إنطلاقه وحتى الأول من هذا الشهر، ما يثير الشكوك حول الجهة القائمة عليه.

والأغرب في الأمر، وما قد يؤكد وقوف جهة مشبوهة واحدة وراء حساب “نسويات عُمانيات”، هو أن تدشين حسابات بنفس الأسم مع اختلاف الدولة لعدد من الدول العربية، ويُلاحظ انضمام معظمها لــ”تويتر” الشهر الماضي والحالي.