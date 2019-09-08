هجمة مرتدّة للعُمانيات على دعوات مشبوهة لـِ”التحرر” .. هكذا فضحن “مطلب إلغاء التصاريح”
تصدّر وسم “#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح” موقع تويتر في سلطنة عمان وذلك في أعقاب فشل الذباب الإلكتروني في حملته التي شنّها داعياً فيها الطالبات العُمانية الى المطالبة بإلغاء تصريح السكن الداخلي.
جاء ذلك بعد أن أطلق الحساب المشبوه “نسويات عمانيات” وسم ”#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح”، لتحريض الفتيات العُمانيات على “التحرر”.
وقال إحدى المشاركات في هاشتاغ [#عمانيات_يطالبن_بتثبيت_التصاريح] إنّ اغلب صديقاتها درسن في جامعة السلطان قابوس، وتخرجن بشهادات الطب والهندسة والتربية ولم تسمع منهن يوماً بمثل المطلب المتداول بإلغاء التصاريح .
فيما سخرت أخرى من الهاشتاغ بقولها: “التصريح ما منعني اطلع من السكن”.ونشرت صورة يبدو انها التقطتها ليلاً في أحد الشوارع .
وقالت المغرّدة “الغيداء”: “الحمدلله على نعمة التصاريح درسنا ٥ سنوات ما اشتكينا منها. ننفذ الأوامر و قوانين الجامعة بكل ود؛ لأنه هدفنا الدراسة ما نشوف لهذي التفاهات في النهايه هذه انظمه والهدف منها مصلحة الطالب”.
#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح— 💎الغــيداء💎 (@ghaida015) September 7, 2019
الحمدلله على نعمة التصاريح إلا درسنا ٥ سنوات ما اشتكينا منها ننفذ الأوامر و قوانين الجامعة بكل ود لأنه هدفنا الدراسة ما نشوف لهذي التفاهات فالنهايه هذي انظمه والهدف منها لمصلحة الطالب. لاحقات ع الطلعات وتخفيف الضغط كلها سنوات وتعدي ليش هالدلع كله
وشاركت المغردة “تقى السالم”، المغردة “الغيداء” في وجهة النّظر.
#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح— تُقى سالم (@tuqa_salim) September 8, 2019
كم سنه صار لنا في الجامعه وقريب نتخرج وما فكرة في يوم اطالب ولا اكون من البنات المطالبات بإلغاء التصاريح pic.twitter.com/xRJO9pqrvV
أما المغرّدة “ريان” فكتبت: ” يعني الجامعة من سنة 83 موجودات التصاريح و كم دفعة درست وتخرجت و ما قالن شي فجأة في 2019 طلعن مجموعة من الفارطات يطالبن بالغاء التصاريح ليش لانها تنمع حريتهن .نزين و الدفعات الثانية موجود تصريح ما صار شي لحريتهن”.
#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح يعني الجامعة من سنة 83 موجودات التصاريح و كم دفعة درست و تخرجت و ما قالن شي فجأة في 2019 طلعن مجموعة من الفارطات يطالبن بالغاء التصاريح ليش لانها تنمع حريتهن— ريان ♡ (@sp111rn) September 7, 2019
نزين و الدفعات الثانية موجود تصريح ما صار شي لحريتهن 🧐🙄 pic.twitter.com/gc3jhSRUEO
ودعا مغرّدون ومغرّدات عُمانيون إلى عدم المشاركة في هاشتاغ [#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح] على اعتبار انه لا يمثل فتيات السلطنة، داعين في الوقت نفسه الى التغريد عبر هاشتاغ #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح] لإيصال رسالة مفادها أنّ فتيات عُمان لا يُمكن ادارتهنّ من الخارج بحساباتٍ مشبوهة.
نتمنى أن لا احد يُشارك في هذا الوسم ، لأنه لا يُمثل بنات عُمان #عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح4— سعيد (@s20321k) September 8, 2019
وأن تتم المُشاركة في هذا الوسم ، حتى يعلم الجميع إن بنات عُمان لا يستطيع أحد إدارتهن من الخارج #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح pic.twitter.com/EktEUyVuyY
هذه عمان تبقى شامخة بشبابها و بناتها..كلنا يد واحدة ضد الفتن الخارجية— عزان الهنائي (@3zooooz17679812) September 7, 2019
وتبقى عمان نبض واحد🌺 #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح
وأكّد مغرّدون عمانيون بالدلائل أنّ القائمين على الهاشتاغ المُطالب بإلغاء التصاريح يُدار من الإمارات.
#عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح— نـجـ☆ـلاء ❥ (@________770055) September 7, 2019
هذي نوعية من التاق النسويات من الخارج pic.twitter.com/fmSoOKo8Sc
لمن تبجحت و أدعت بأنها عمانية العمانيات هذا مطلبهن. #عمانيات_نطالب_بتثبيت_التصاريح pic.twitter.com/DTeC52KiYH— hamed alharmali (@AlharmaliHamed) September 7, 2019
جديرٌ بالذّكر أن بداية حملة [#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح] كانت من خلال حساب مشبوه يحمل اسم “نسويات عمانيات”، إذ تبين لــ”وطن” أن هذا الحساب أطلق في عام 2014، ولكنه لم ينشر أي خبر ولم يطرح أي قضية في سلطنة عمان منذ إنطلاقه وحتى الأول من هذا الشهر، ما يثير الشكوك حول الجهة القائمة عليه.
والأغرب في الأمر، وما قد يؤكد وقوف جهة مشبوهة واحدة وراء حساب “نسويات عُمانيات”، هو أن تدشين حسابات بنفس الأسم مع اختلاف الدولة لعدد من الدول العربية، ويُلاحظ انضمام معظمها لــ”تويتر” الشهر الماضي والحالي.