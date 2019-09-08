“شاهد” هكذا أحرج نورمحمدوف “الساقط” حمد المزروعي وهزم خصمه الأمريكي “خنقا” في الإمارات
سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد أن خابت أمانيه بأن يخسر الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة في النزال الذي جمعه بخصمه الأمريكي داستن بوارييه في الإمارات أمس.
وكان “المزروعي” نشر في تغريدة لى حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) صورة لـ محمدوف وكتب عليها ما نصه:”يارب يخسر المباراة”.
إلا أن نور محمدوف خيب أماني “الساقط” حمد المزروعي وأحرجه بفوز ساحق على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما،أمس السبت في الإمارات، ضمن دورة (UFC 242).
وتحولت تغريدة المغرد الإماراتي البذيء إلى مادة خصبة للسخرية، وأمطره الناشطون بالتعليقات الساخرة والمحرجة بعد فوز نور محمدوف الساحق.
وأجبر حبيب نورمحمدوف خصمه الأمريكي على الاستسلام في منتصف الجولة الثالثة من النزال، الذي جمعهما ضمن دورة (UFC 242) في العاصمة أبو ظبي.
وحقق حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، بذلك انتصاره الثامن والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.
بينما مني داستن بوارييه (30 عاما) بست هزائم، حتى الآن، مقابل 25 انتصارا، في مسيرته الاحترافية.