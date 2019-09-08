“شاهد” محمد علي يفجر قنبلة في وجه السيسي ويكشف سر ثلاجته التي لم يكن بها سوى الماء لـ 10 سنوات

نجحت فيديوهات رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي المتلاحقة في الإجابة عن سؤال طرحه كثيرون ومنذ سنوات وهو “ما هو مصير المليارات التي اختفت فجأة من الموازنة العامة للدولة كما ذكر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2017؟”

واليوم، الأحد، بث “علي” مقطع فيديو جديد يرد فيه على الانتقادات الموجهة إليه بخصوص أنه عمل مع الجيش لمدة 15 عاما ولم يتحدث إلا عندما رفضوا إعطاءه أمواله.

https://www.facebook.com/watch/?v=900155070350880

وقال محمد علي في بداية الفيديو إن هناك 3 فيلات في قرية مراسي بالساحل الشمالي مخصصة للسيسي على مساحة 5 آلاف متر.

وتابع:” عملت مع الجيش لمدة 15 عاما لأنه لم يكن لدي خيار آخر، تعلمت في مدرسة حكومية وحصلت على دبلوم، وهو ما جعل حصولي على وظيفة أمرا صعبا للغاية.”

وشدد رجل الأعمال المصري على أن الفساد في مصر منتشر في كافة القطاعات:” المواطن يضطر لدفع الكثير من الأموال لتخليص المعاملات الحكومية بدءا من الولادة وحتى الوفاة وتصورت أن الجيش ليس به فساد لكني وجدت الفساد منتشرا فيه أيضا.”

وأضاف:” الدولة هي المسؤولة عن خلق مناخ الفساد وتقنينه، وهي من تمنح الموظفين رواتب زهيدة ليضطروا إلى اللجوء للرشوة، وبالتالي هي من يجب أن تحاسب وليس أنا.”

وأكمل “علي”:”تحدثت عن الفساد عندما أصبحت قويا، وتنازلت عن أموالي لديهم ولو كنت أريد الأموال كنت أخذتها منهم لكني رفضت وصممت على فضحهم.”

واتهم محمد علي السيسي بأنه “قام بتحويل الجيش إلى تاجر” مضيفا:”الجيش كان متمسكا بي لكني رفضت استكمال العمل معهم، الضابط أو الجندي في الجيش يجب أن يكون مقاتلا، لكن السيسي حوله إلى مجالات أخرى.”

وشدد على أنه ليس من اللائق أن يظهر ضابط في الجيش ليقول عن نفسه إنه “قائد خط الجمبري” مثلما فعل أحد الضباط مؤخرا أمام السيسي، كما استشهد علي بمواطنون قاموا بنشر صور اللواء شريف (مدير فندق تريامف) وهو يكرم الفنانات، “وهذا دليل على صدق كلامي.”

وقال رجل الأعمال المصري إن الوقائع التي يحكيها أدلتها موجودة أمام الناس ويستطيعون التأكد منها بالصوت والصورة، مضيفا:”زوجة خالي هي شقيقة اللواء خالد فودة، ونجل اللواء خالد فودة متزوج من ابنة السيسي.”

وتساءل “علي”:”كيف يقول السيسي إن ثلاجته لم يكن بها مياه طوال 10 سنوات رغم أنه منذ التحاقه بالكلية الحربية يحصل مجانا على خدمات من الدولة لا يحصل عليها غيره، ضابط الجيش أو الشرطة وظيفته مضمونة وراتبه مضمون وليس كما يصور السيسي.”

واختتم:”السيسي ينصح الشعب بعدم شراء السلع إذا زادت أسعارها رغم أنه يشتري جميع السلع ويحصل على جميع الخدمات مهما كان سعرها لنفسه ولأولاده. وفي النهاية يزايد على المواطنين أنهم فقراء، لن يستطيع النظام كتم صوتي رغم محاولاته لإغلاق صفحاتي على مواقع التواصل، ويجب أن يترك الحكم بيني وبينه إلى الشعب.”