أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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“خطاك الشر يا بوناصر”.. أمير الكويت حديث مواقع التواصل بعد دخوله مستشفىً أمريكي وتأجيل لقائه بـ”ترامب”

كتب وطن
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تصّدر الإعلان عن دخول الجابر الصباح مستشفىً أمريكي لإجراء فحوصات طبية، وتأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ.

 

ووصف مغرّدون الشيخ صباح بـِ”أمير الإنسانية”، وجاءت التعليقات داعية الله بأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

 

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، في زيارة قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إنها “خاصة” دون تحديد طبيعتها، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن للقاء ترامب في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

 

والشهر الماضي، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.

 

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من “عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح” دون تفاصيل.

 

 

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