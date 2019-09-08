“خطاك الشر يا بوناصر”.. أمير الكويت حديث مواقع التواصل بعد دخوله مستشفىً أمريكي وتأجيل لقائه بـ”ترامب”
تصّدر الإعلان عن دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستشفىً أمريكي لإجراء فحوصات طبية، وتأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ.
ووصف مغرّدون الشيخ صباح بـِ”أمير الإنسانية”، وجاءت التعليقات داعية الله بأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.
اللهم أحفظ أمير الإنسانية و ابونا الشيخ صباح 🖤 pic.twitter.com/0jVwZ8CjRu— خليفة بن حمد (@KHK) September 8, 2019
اللهم رب الناس— علاء العناسوہ (@anaswahalaa) September 8, 2019
أذهب الباس
اشفي أمير الأنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك
شفاء لا يغادر سقم
اللهم آمين يارب العالمين🤲
والدنا بوناصر وخير الوالد والله للجميع حفظه الله بصحه وعافية وأطال بعمره
أنه على كل شيء قدير#صباح_الاحمد_الصباح#الكويت🇰🇼 pic.twitter.com/y4qsVPn9C6
كل الأماني بشفاء الشيخ صباح، أمير دولة #الكويت الشقيقة..— عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) September 8, 2019
خطاك الشر يابوناصر ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 8, 2019
صمام أمان الخليج .. بعد الله عزوجل ..#الكويت #صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/viWYDtaZg4
ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، في زيارة قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إنها “خاصة” دون تحديد طبيعتها، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن للقاء ترامب في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والشهر الماضي، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من “عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح” دون تفاصيل.