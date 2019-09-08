“خطاك الشر يا بوناصر”.. أمير الكويت حديث مواقع التواصل بعد دخوله مستشفىً أمريكي وتأجيل لقائه بـ”ترامب”

تصّدر الإعلان عن دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستشفىً أمريكي لإجراء فحوصات طبية، وتأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ووصف مغرّدون الشيخ صباح بـِ”أمير الإنسانية”، وجاءت التعليقات داعية الله بأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

اللهم أحفظ أمير الإنسانية و ابونا الشيخ صباح 🖤 pic.twitter.com/0jVwZ8CjRu — خليفة بن حمد (@KHK) September 8, 2019

اللهم رب الناس

أذهب الباس

اشفي أمير الأنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح

أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك

شفاء لا يغادر سقم

اللهم آمين يارب العالمين🤲

والدنا بوناصر وخير الوالد والله للجميع حفظه الله بصحه وعافية وأطال بعمره

أنه على كل شيء قدير#صباح_الاحمد_الصباح#الكويت🇰🇼 pic.twitter.com/y4qsVPn9C6 — علاء العناسوہ (@anaswahalaa) September 8, 2019

كل الأماني بشفاء الشيخ صباح، أمير دولة #الكويت الشقيقة.. — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) September 8, 2019

خطاك الشر يابوناصر ..

صمام أمان الخليج .. بعد الله عزوجل ..#الكويت #صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/viWYDtaZg4 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 8, 2019

نبتهل إلى الباري عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة.



* دعواتكم لسمو الأمير pic.twitter.com/X1vInTQlO3 — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) September 8, 2019

أذهب البأس رب النّاس، اشفه وأنت الشّافي،لاشفاء إلاشفاؤك،شفاءً لايغادر سقماً، أذهب البأس رب النّاس، بيدك الشّفاء، لاكاشف له إلّا أنت ياربّ العالمين.اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك،وكرمك،وسترك الجميل،أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية،لاملجأ ولامنجا منك إلّاإليك،إنّك على كلّ شيءٍ قدير pic.twitter.com/OMZzWuzWYE — عبدالله بن ناصر ال قطري (@DRaALTHANI) September 8, 2019

اللهم اشفي الشيخ #صباح_الاحمد شفـاء لا يـغادر سقمـاً و البسـة ثوب الصحـة و العافيـة يـارب العالميـن ..

اللهم آمين 🇰🇼💙 pic.twitter.com/psUanpBB5J — عبدالله الغانم 🇶🇦 (@85alghanim) September 8, 2019

اسال الله العظيم ان يشفيك ويعافيك ويمدك بالصحه والعافيه وطولت العمر #صباح_الاحمد_الصباح #أمير_الأنسانيه pic.twitter.com/dwO6bT3TYT — سطام السهلي🇰🇼 (@sattamalsahli) September 8, 2019



نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم الشفاء العاجل والمعافاة الدائمة لـ أمير الإنسانية سمو الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة pic.twitter.com/emUJCU08tf — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) September 8, 2019

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، في زيارة قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إنها “خاصة” دون تحديد طبيعتها، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن للقاء ترامب في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والشهر الماضي، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من “عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح” دون تفاصيل.