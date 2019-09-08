الحساب المشبوه الذي يُحرض فتيات عُمان على [التحرر] “دحلاني” بامتياز .. وهذه الدلائل

كشف حساب “الشاهين” العماني، أن الحساب المشبوه “نسويات عمانيات” الذي نشط خلال اليومين الماضيين على “تويتر” في تحريض الفتيات العُمانيات على التحر ودشّن وسم ” #عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح”، “دحلاني” يدار من الإمارات، بعد زعم الحساب أن رسالته للنهج السلطاني السلطان قابوس، وأنه مع “التطوير والتحديث”.

واعتبر “الشاهين” أنه “ليست هناك رسائل سامية مالم تخطها اليد الكريمة للمقام السامي أو ينطق جلالته بها، وجهلكن بهذا البروتوكول يثبت غباء المنشئ لهذه الحسابات”.

حسابكن دحلاني بامتياز للأسباب التالية

– ليست هناك رسائل سامية مالم تخطها اليد الكريمة للمقام السامي أو ينطق جلالته بها

وجهلكن بهذا البروتوكول يثبت غباء المنشئ لهذه الحسابات

– جلالته أنشأ دولة مدنية أساسها المواطن وركائزها خصائص الشخصية العمانية المستمدة من المجتمع نفسه،، https://t.co/y1eUnHAec6 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 7, 2019



وقال : “جلالته أنشأ دولة مدنية أساسها المواطن وركائزها خصائص الشخصية العمانية المستمدة من المجتمع نفسه. ولم يكن المجتمع (الذي تجهلون خصائصه بحكم تعدد جنسياتكم في بلاط طحنون) بعائق أمام تمكين المرأة ومنذ الأزل. ولن أزيد كثيرا في سرد الأمثلة فقد ذكرت بعضها لسعاد الشمري التي عملت لكم (ابو الزلف و الويلية) طرباً ووناسة خلال اليومين الماضيين”.

ولم يكن المجتمع (الذي تجهلون خصائصه بحكم تعدد جنسياتكم في بلاط طحنون) بعائق أمام تمكين المرأة ومنذ الأزل. ولن أزيد كثيرا في سرد الأمثلة فقد ذكرت بعضها لسعاد الشمري التي عملت لكم (ابو الزلف و الويلية) طرباً ووناسة خلال اليومين الماضيين.

وبالتالي اكتسبت العمانية حريتها من منطق،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 7, 2019

وأكمل: “وبالتالي اكتسبت العمانية حريتها من منطق اكتسابها للثقة الممنوحة اسرياَ ومجتمعياَ وقانونياً وحفاظها على تلك الثقة أينما ذهبت وأينما وجدت بقصد العمل والدراسة. من شرق شبه جزيرة سخالين إلى غرب ألاسكا خلعت حجابها؟ لا. هربت من السكن؟ حاشاها. طلبت اللجوء بدولة أجنبية؟ محشومة. تخرجت في منصات التتويج وعادت وأعناق اهلها بالسماء.”.

اكتسابها للثقة الممنوحة اسرياَ ومجتمعياَ وقانونياً وحفاظها على تلك الثقة أينما ذهبت وأينما وجدت بقصد العمل والدراسة. من شرق شبه جزيرة سخالين إلى غرب ألاسكا

خلعت حجابها؟ لا

هربت من السكن؟ حاشاها

طلبت اللجوء بدولة أجنبية؟ محشومة

تخرجت في منصات التتويج وعادت وأعناق اهلها بالسماء — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 7, 2019

وتساءل: ” فأي احلام قيدها المجتمع وكسرها.أحلام الفحشاء والمنكر؟ تستحق الكسر.احلام الكفر والفسوق والعصيان؟ تستحق الكسر والتقييد. احلام الخمس الكبائر والسبع الموبقات؟ بعيد عن شنباتكن. احلام وان خاندرد؟ متوفرة ببلدكن الأصلي حيث تغردن.بنات عمان لم تخب فيهن التربية كما خابت بأسلافكم في خنور”.

فأي احلام قيدها المجتمع وكسرها

أحلام الفحشاء والمنكر؟

تستحق الكسر

احلام الكفر والفسوق والعصيان؟

تستحق الكسر والتقييد

احلام الخمس الكبائر والسبع الموبقات؟

بعيد عن شنباتكن

احلام وان خاندرد؟

متوفرة ببلدكن الأصلي حيث تغردن



بنات عمان لم تخب فيهن التربية كما خابت بأسلافكم في خنور — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 7, 2019

وختم بالقول: ” عموما. أعطيناكن فوق قدركن من الردود. ولو أن الرد على أمثالكن بمثابة انتقاص من قدرنا العماني الأصلي المحافظ. ففي مثل هذه المواقف تتوقف الألسن عن الحديث وتتوقف الأصابع عن الكتابة لترك المساحة للخيازرين لكي تعرف سيمفونية (الأدب والتربية) بكل ألحانها. سلمن على طحنون وايد”.

عموما

أعطيناكن فوق قدركن من الردود

ولو أن الرد على أمثالكن بمثابة انتقاص من قدرنا العماني الأصلي المحافظ

ففي مثل هذه المواقف تتوقف الألسن عن الحديث وتتوقف الأصابع عن الكتابة لترك المساحة للخيازرين لكي تعرف سيمفونية (الأدب والتربية) بكل ألحانها

سلمن على طحنون وايد ♀️ — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 7, 2019

ويتبين لــ”وطن” أن هذا الحساب أطلقت في عام 2014، ولكنه لم ينشر أي حبر أو طلب أو تطرح أي قضية في سلطنة عمان منذ إنطلاق الصفحة وحتى الأول من هذا الشهر، ما يثير الشكوك حول الجهة القائمة عليه.

والأغرب في الأمر، وما قد يؤكد وقوف جهة مشبوهة واحدة وراء حساب “نسويات عُمانيات”، هو أن تدشين حسابات بنفس الأسم مع اختلاف الدولة لعدد من الدول العربية، ويُلاحظ انضمام معظمها لــ”تويتر” الشهر الماضي والحالي.