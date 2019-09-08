أسهم الإمارات تهبط ودبي تقود خسائر غالبية بورصات الخليج.. ومؤشر قطر يحقق ارتفاعا ملحوظا بفضل البتروكيماويات

أكدت رويترز أن مؤشر بورصة قطر أغلق مرتفعا 0.2% اليوم الأحد، بفضل صعود سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات، بينما انخفضت معظم البورصات الخليجية متأثرة بالأسهم المالية.

وسجلت سوق دبي أداء دون نظيراتها بعدما أوقف سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، موجة مكاسب استمرت 4 أيام متتالية.

وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.7%، مع هبوط سهم الإمارات دبي الوطني 2.9%. وارتفع سهم البنك في الجلسات الأخيرة بعد أن رفع سقف الملكية الأجنبية فيه إلى 20% من 5% وأعلن عن عزمه زيادته إلى 40% في المستقبل.

وضغطت أسهم شركات التطوير العقاري أيضا على مؤشر دبي، إذ نزلت أسهم داماك العقارية وأرابتك القابضة بنسبة 1.2% لكل منهما.

ومن المتوقع تراجع أسعار المنازل في دبي تراجعا حادا في العامين الحالي والمقبل مع انكشاف الآفاق الضعيفة بالفعل على مزيد من المخاطر الناجمة عن تباطؤ في الاقتصاد وتخمة في معروض الوحدات السكنية، حسب ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز، بعدما انكمشت أسعار العقارات في دبي بين 25% و35% منذ ذروة منتصف 2014.

وفي السعودية، غيّر مؤشر البورصة اتجاهه ليغلق مستقرا تقريبا، مع عودة الأسهم المالية أيضا إلى التراجع. وانخفضت أسهم مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني 2.4% لكل منهما.

ووصلت مكاسب السوق خلال 2019 إلى 20% في مايو/ أيار، لتتفوق في أدائها على أداء معظم أسواق المنطقة قبل إدراج أسهم سعودية على مؤشر إم.إس.سي.آي الذي جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب، الذين تجاوزت مشترياتهم من الأسهم مبيعاتهم منها في جميع أشهر العام الحالي.

غير أن المؤشر قلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 2.9%، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. وتعتزم صناديق الشرق الأوسط تقليص استثماراتها في السعودية، حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه أواخر الشهر الماضي.

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر السوق 0.2% بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري ذي الثقل 1.6%. لكن سهم الدار العقارية أغلق مرتفعا 0.9% بعد تدشين مشروع سكني في جزيرة السعديات قالت الشركة إن من المقرر فتحه أمام جميع الجنسيات.

وهذا هو أول مشروع على جزيرة السعديات منذ سن قوانين جديدة تسمح للمشترين الأجانب بالتملك الحر للأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، التي عدلت في إبريل/ نيسان، قانونها العقاري لتسمح لجميع الأجانب بالتملك الحر للأراضي والعقارات في مناطق الاستثمار.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.2% مع صعود سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات، وهو من الأسهم القيادية، بنسبة 1.5% وسهم مصرف الريان 1.4%.

واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وسط نتائج أعمال ضعيفة لشركتين. فقد نزل سهم مستشفى كليوباترا 2.7% بعدما سجلت الشركة انخفاضا نسبته 38.7% في أرباح الربع الثاني، بينما فقد سهم المصرية للمنتجعات السياحية 1% بعدما أعلنت الشركة عن تفاقم خسائرها في الفترة ذاتها.

وانخفض مؤشر سوق البحرين 0.2% إلى 1549 نقطة، ومؤشر سلطنة عُمان 0.2% إلى 3991 نقطة، والكويت 0.5% إلى 6512 نقطة.