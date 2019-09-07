شاهد| في فندق سعودي .. كيف انتهى سؤال نزيل لموظفة الإستقبال عن المساج؟؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو يُظهر اعتداء أحد نزلاء فندق سعودي على موظفة الإستقبال، ما أثار حالةً من السخط ومطالبات بمحاسبة المُعتدي

#شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق



رواج مقطع لشخص يعتدي بالضرب على موظفة فندق في صبيا بجازان، وتقول انه طلب منها الصعود معها إلى الغرفة لرؤيتها قبل الاستئجار وعندما رفضت لعدم وجود موظف الفندق بدأ بشتم أهلها مما دفعها لسكب القهوة عليه، ثم بدأ بضربها، وتطالب بمحاسبته. pic.twitter.com/QqJgmlG1gw — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) September 7, 2019

ويُظهر الفيديو تعدّي نزيل فندق بمحافظة صبيا – إحدى محافظات منطقة جازان- على الموظفة ضرباً وصفعاً، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون، بعد أن سألها عن “المساج”، وأبلغته أنه مغلق.

ووفقاً لمصدر أمني سعودي فإن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة الفندق بصبيا.

وقال إنه تمّ أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

وقالت الموظفة: “كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في استقبال الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن “المساج”، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً”.

وتصدّر وسم #شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق قائمة الترند في السعودية، ومن خلاله عبّر المغرّدون عن سخطهم واستيائهم من تصرّف نزيل الفندق، وطالبوا بأخذ حقّ الموظفة.

إن لم تتخذ @MLSD_SA ووزيرها @Ahmed_S_Alrajhi أشد العقوبات على هذا الشخص ومن على شاكلته والتشهير بهم ، فستكون عاده عند ضعاف النفوس وبناتنا سيصبحن ضحايا ….



مع #السعودية_الجديدة سيظهر مثل هولاء فأضربوا بيدآ من حديد



#شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق — عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) September 7, 2019

"لا يُهين المرأة إلا لئيم"

بأي حق يعتدي عليها !؟

هناك قانون يحاسبها إذا أخطئت!

إذا شعر بعض الرجال بقوته ذهب عقله!😠

مؤسف جداً ..تمنيت ماشفت الفيديو👎🏻

#شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق — د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) September 7, 2019

#شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق

الله يكسر كل ضلع فيه ولا بارك الله في إللي واقفين يتفرجون واللي يقال انهم رجال والا من اول ماقرب منها قسم بالله لو أن فيه لاخليه يعض الأرض من دوس رجولي @Ahmed_S_Alrajhi

هذا اللي أنتم تبونه وماراح تسوا شي مثل كل قضيه يهان فيها سعودي أخ يالقهر وبس pic.twitter.com/l48NjeXBpv — منيرة المشخص (@see_moone) September 7, 2019

في المقابل، أبدى مغرّون تعاطفهم مع نزيل الفندق على اعتبار ان الموظفة هي التي بادرت للإعتداء عليه، برشقه بكوب القهوة البارد.

#شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق

الحمدلله انه في فيديو للحادثه لانه وهوا موجود الفيديو وواضح الاعتداء بدأ من مين متعاطفين معاها لانها (بنت) يعني لانها بنت تغلط عادي لانها بنت تسرق عادي لانها بنت الى اخر…. فيه نظام في الدوله في نيابه عامه فيه تحقيق في محكمه pic.twitter.com/E30RfRiVBN — إبراهيم الحربي (@IbrahiimAlharbi) September 7, 2019

#شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق تصرف السيدة همجي ويدل على قلة تربية. اذا الشخص غلط عليها فيه جهات رسمية تقدر تبلغ. لكن تنثر القهوة علية أكيد بتكون له ردة فعل pic.twitter.com/xoftLLW2YB — ابو يزيد (@aboYaze41857404) September 7, 2019

#شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق

الفيديو مبهم (بدون صوت)

ومن بدأ التهجم (الموظفة)

الرجل غلطان

كان المفترض منه أن يضبط نفسه ولا ضير أن يستحم بالقهوة الحارة و يتراقص مع قطراتها وهو في اعلى درجات الغضب ..

pic.twitter.com/78TSz4ItOg — محمد الاحمدي (@robaawi) September 7, 2019

#شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق

استغرب من الي يصدرون أحكامهم ضد الرجل لمجرد انه "ذكر" و يقفون مع الموظفة رغم ان الفيديو يظهر انها هي من بدأت بالاعتداء!!!!!

pic.twitter.com/EZl2VmXdDY — بن شعيفان 🇸🇦 (@Shaifany) September 7, 2019