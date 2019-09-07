نزيل فندق سعودي يعتدي على موظف الإستقبال
نزيل فندق سعودي يعتدي على موظف الإستقبال
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شاهد| في فندق سعودي .. كيف انتهى سؤال نزيل لموظفة الإستقبال عن المساج؟؟

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو يُظهر اعتداء أحد نزلاء على موظفة الإستقبال، ما أثار حالةً من السخط ومطالبات بمحاسبة المُعتدي

 

ويُظهر الفيديو تعدّي نزيل فندق بمحافظة صبيا – إحدى محافظات منطقة جازان- على الموظفة ضرباً وصفعاً، وقام برميها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتدخل الموظفون، بعد أن سألها عن “المساج”، وأبلغته أنه مغلق.

 

ووفقاً لمصدر أمني سعودي فإن التحقيق متواصل في قضية ضرب موظفة الفندق بصبيا.

 

وقال إنه تمّ أخذ أقوال المتهم والمدعية حول هذه الحادثة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق.

 

وقالت الموظفة: “كنت أقوم بعملي في استقبال الزبائن في استقبال الفندق الذي أعمل به، وجاء شخص، وسألني عن “المساج”، وأبلغته أنه مغلق، وذهب وعاد وكرر السؤال، ثم كرر الخروج والدخول عدة مرات، وآخرها تلفّظ بحديث لم أستسِغه، فسكبت عليه كوب قهوة بارداً”.

 

وتصدّر وسم #شخص_يعتدي_علي_موظفه_فندق قائمة الترند في ، ومن خلاله عبّر المغرّدون عن سخطهم واستيائهم من تصرّف نزيل الفندق، وطالبوا بأخذ حقّ الموظفة.

 

 

 

في المقابل، أبدى مغرّون تعاطفهم مع نزيل الفندق على اعتبار ان الموظفة هي التي بادرت للإعتداء عليه، برشقه بكوب القهوة البارد.

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