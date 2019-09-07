“شاهد” فيديو جديد لـ “محمد علي” يفضح كواليس حفل افتتاح قناة السويس ودفن والدة السيسي

نشر الفنان والمقاول المصري محمد علي -الذي عمل سنوات مع الجيش- فيديو جديد، ضمن سلسلة فيديوهاته اليومية التي ينشرها تباعا ويكشف فيها عن فساد المؤسسة العسكرية من واقع عمله معها كمقاول لمدة 15 عاما.

وقال “علي” في المقطع الجديد الذي بثه على حسابه بتويتر، عقب اختراق صفحته على فيس بوك من قبل مجهولين إن نظام السيسي عرض عليه استرداد أمواله مقابل الصمت بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فيديوهاته.

وأضاف:”عرضوا عليا يلموا الموضوع واخد فلوسي وأي حاجة تانية وأرباح الفلوس كمان بس أطلع أعتذر”

اول جزء من الفيديو الجديد

تابعو كل نص ساعه فيديو #محمد_على_فضحهم pic.twitter.com/qLN0evhSQH — Mohammed ali (@Mohammedalieg) September 7, 2019

وتابع موضحا أن النظام فوض مسؤولا للتفاوض معه:”كلمني وكلم كذا حد يكلمني ان الريس عرف مشكلة محمد واهتم بيها وفي ناس عندها استعداد تحل مشكلة محمد وياخد حقه وزيادة”

وشدد المقاول والفنان المصري محمد علي في نهاية المقطع أنه لديه الفرصة لاسترداد أمواله وزيادة، لكنه سيستمر في فضح نظام السيسي وكشف فساده.

وواصل الفنان المصري كاشفاً فساد ما جرى خلال افتتاح قناة السويس، قائلاً إن “المنصة التي ظهر عليها السيسي والمنصة الاخرى التي اقيمت عليها الحفلة كلفت تقريباً (50-60 مليون جنيه) من دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل الذي عمل فيه الآلاف من الأشخاص والجنود، محذراً من تزوير النظام المصري لتلك الارقام بعد كشفه ما يجري.

وأشار إلى أن السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها ورغم عدم وجود عدد كبير من السفن التي تحتاج لإنشاء تفريعة أخرى، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن عدد كبير من المقاولين استفادوا من مشروع قناة السويس الجديدة وحققوا المليارات.

وأوضح أن السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين.

وقال إن أنه تلقى اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، وتكلفت العملية أكثر من مليوني جنيه من دون أن أحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ.

وتساءل محمد علي “كيف يقوم رئيس الجمهورية بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟”.

وتحول السجال حول الفيديوهات التي بثها الفنان والمقاول المصري محمد علي -الذي عمل سنوات مع الجيش- إلى حرب إلكترونية بين معارضي النظام ورئيسه عبد الفتاح السيسي من جهة، وبين مؤيديه من جهة أخرى عبر العديد من الوسوم التي برزت في قائمة الأكثر تداولا في مصر.

ومع تتابع مقاطع الفيديو التي نشرها علي وتلقفها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشرها مرات عديدة، برز عدد من الوسوم التي أطلقها كل طرف، منها #محمد_علي، #محمد_علي_كذاب، #انتصار_بتحكم، #مخابرات_انتصار؛ لكن كان أبرزها: #محمد_علي_فضحهم، و #معاك_ياسيسي، اللذين ما زال بارزين بشكل واضح.

وضمن الحرب المشتعلة بين الطرفين، نجح مناوئوا المقاول محمد علي في السيطرة على صفحته الشخصية التي بدأ من خلالها عرض مقاطعه المصورة، ونشروا عليها تدوينة تحاول الربط بينه وبين أتراك، ليظهر في صورة المدعوم من جانب تركيا التي يتهمونها عادة بدعم معارضي السيسي.

لكن علي ظهر في مقطعين مصورين أكد فيهما أن الصفحة تم اختراقها والسيطرة عليها، ولم تعد تحت إدارته، وسخر في أحدهما من فكرة ربطه بالأتراك، وأعلن عن صفحة جديدة أنشأها أصدقاء له، تحمل اسم “أسرار محمد علي”، ليعرض من خلالها مقاطعه الجديدة.