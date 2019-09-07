“شاهد” زوجتا صدام حسين وحسني مبارك في فيديو نادر قبل 31 عامًا.. هذا ما حدث في بغداد بحضور زوجة قصي

فاجأت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متابعيها بفيديو نادر جمع والدتها سجدة خيرالله مع زوجة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك قبل 31 عاما في بغداد.

“رغد” وعبر حسابها بتويتر نشرت فيديو نادر رصدته (وطن) لـ”سوزان مبارك” زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أثناء زيارة الأخيرة للعراق واستقبالها من جانب ساجدة خيرالله زوجة صدام وبناتها.

لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م

بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين pic.twitter.com/X0FmvnBCyx — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 7, 2019

ويظهر في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى أكتوبر عام 1988، سوزان مبارك، وهي تسلم على زوجة وأبناء الرئيس الراحل صدام حسين.

وعلقت رغد صدام حسين على الفيديو:”لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام 1988م بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد”.