حسني مبارك وصدام حسين
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“شاهد” زوجتا صدام حسين وحسني مبارك في فيديو نادر قبل 31 عامًا.. هذا ما حدث في بغداد بحضور زوجة قصي

كتب وطن
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فاجأت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل ، متابعيها بفيديو نادر جمع والدتها سجدة خيرالله مع زوجة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك قبل 31 عاما في بغداد.

“رغد” وعبر حسابها بتويتر نشرت فيديو نادر رصدته (وطن) لـ”سوزان مبارك” زوجة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أثناء زيارة الأخيرة للعراق واستقبالها من جانب ساجدة خيرالله زوجة صدام وبناتها.

ويظهر في الفيديو الذي يعود تاريخه إلى أكتوبر عام 1988، سوزان مبارك، وهي تسلم على زوجة وأبناء الرئيس الراحل صدام حسين.

وعلقت رغد صدام حسين على الفيديو:”لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام 1988م بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد”.

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