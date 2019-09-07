شاهد| إعلامية سعودية تنشر فيديو “ساخن” مع زوجها وتشعل مواقع التواصل غضباً!!

للأسف روزانا اليامي تتدعي انها إعلامية سعودية ويصدر منها هذا التصرف المقزز مع من تدعي انه زوجها، هل المجتمع والإعلام السعودي يقبل هذ؟ نطالب بمحاسبتها ومحاسبة زوجها الحياة الزوجيه ليست استعراض عبر السناب هناك من يتابعا من مراهقين ونحن مجتمع محافظ لا نقبل هذا السلوك المقزز @bip_ksa pic.twitter.com/3EGxz1j5mZ