الإعلامية السعودية روزانا اليامي
الإعلامية السعودية روزانا اليامي
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شاهد| إعلامية سعودية تنشر فيديو “ساخن” مع زوجها وتشعل مواقع التواصل غضباً!!

كتب وطن
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أثارت الإعلامية السعودية غضباً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها فيديو اعتبره مغرّدون “مثيراً” وهي تحتض زوجها.

ونشرت روزانا اليامي على حسابها في “سناب شات” فيديو يُظهرها وهي تحتضن زوجها بطريقةٍ “مثيرة”.

وانهالت التعليقات الساخطة على “اليامي”، ووصف مستخدمو مواقع التواصل تصرفها بـ”الوقح” وطالبوا بمحاسبتها.

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