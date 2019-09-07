شاهد| إعلامية سعودية تنشر فيديو “ساخن” مع زوجها وتشعل مواقع التواصل غضباً!!

أثارت الإعلامية السعودية روزانا اليامي غضباً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد نشرها فيديو اعتبره مغرّدون “مثيراً” وهي تحتض زوجها.
ونشرت روزانا اليامي على حسابها في “سناب شات” فيديو يُظهرها وهي تحتضن زوجها بطريقةٍ “مثيرة”.
وانهالت التعليقات الساخطة على “اليامي”، ووصف مستخدمو مواقع التواصل تصرفها بـ”الوقح” وطالبوا بمحاسبتها.
@bip_ksa اطالب النيابه لمشاهده سنابات الدعوه روزانا اليامي وخدشها للاداب العامه وهي محسوبه علذ الدوله مواطنه واعلامينه سعوديه.. ابتذال ومسخره ماعهدناها نرجو اتخاذ مايلزم— Joju (@Joju04038289) September 6, 2019