ردّ “ساحق ماحق” من “الشاهين” العُماني على كاتبة سعودية حرّضت فتيات عُمان ودعتهنّ لـ”التحرر”
فيما يمكن اعتباره تدخلاً في شؤون الدول الأخرى، حرّضت الكاتبة السعودية المثيرة للجدل سعاد الشمري، الفتيات في سلطنة عمان على المطالبة بما يسمى “إلغاء التصاريح”، وذلك بعد تدشين وسم “#عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح” بموقع تويتر.
وادّعت في تغريدةٍ لها أنها “تدعو للعُمانيات بأن يتحررن ويتمكّنّ كما المرأة السعودية”، متناسيةً أن المرأة السعودية ما نالت جزءاً يسيراً من حقوقها إلا قبل أشهر قليلة.
واصلن الصمود والطموح والأمل وستصلن #عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح#عمانيات_نطالب_بإلغاء_التصاريح2— سعاد الشمري (@SouadALshammary) September 6, 2019
دعواتنا لكن #ساعه_استجابه بالتوفيق
وان يرزقكم كما رزقنا بمن عز وحرر ومكن #المرأة_السعودية حتى وصلنا مرحلة #على_حد_سواء⚖️🕊
وكل شقيقاتنا بالخليج #حقوق_المرأة_القطرية #النساء_للنساء💕 pic.twitter.com/yY9zi9xJho
وفي الوقت الذي حذّر فيه نشطاء وحسابات عُمانية من الهاشتاغ، معتبرين أن هدفه اثارة الرأي العام خصوصا قطاع التعليم في السلطنة، رآى بعضهم أنه أغلب الحسابات التي تثير الفتن تُدار من السعودية والامارات.حسب رأيهم
وبالعودة الى تحريض الكاتبة السعودية، كان لـ”الشاهين” العُماني كلمة وردّ مُلجم كعادته على ما تدعو إليه.
وقال في معرض ردّه على “الشمري”: “دعواتك مردودة عليك، فقد رزقنا الله بمن جعل العُمانية تقود الطائرات في السبعينات حين لم يكن يسمح لك بركوب السيكل خوفاَ على شرفك، وجعل العمانيات يقدن السفن والسيارات حينما كان وجودك في المقعد الخلفي فضيحة”.
حبوتنا العزيزة ودحلانوصورتنا الأثرية سعاد حاشا بني شمر عنك،،،— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
دعواتك مردودة عليك
فقد رزقنا الله بمن جعل العمانية تقود الطائرات في السبعينات حين لم يكن يسمح لك بركوب السيكل خوفاَ على شرفك
وجعل العمانيات يقدن السفن والسيارات حينما كان وجودك في المقعد الخلفي فضيحة. https://t.co/lrPQUUNhPm
وتابع “الشاهين”: “العمانيات أستاذات في الطب بنفس الوقت الذي يطعن فيه شيوخكم بشرف ممرضاتكم.وأصبحت العمانيات مهندسات بكافة التخصصات منها هندسة النفط والمعادن والطيران والفيزياء النووية حينما كان أقصى طموحكن الأكاديمي والعلمي هو قيادة دراجة نارية في السيح دون مضايقات”.
وجعل العمانيات أستاذات في الطب بنفس الوقت الذي يطعن فيه شيوخكم بشرف ممرضاتكم— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
وأصبحت العمانيات مهندسات بكافة التخصصات منها هندسة النفط والمعادن والطيران والفيزياء النووية حينما كان أقصى طموحكن الأكاديمي والعلمي هو قيادة دراجة نارية في السيح دون مضايقات
وأضاف: ” لأجل كلمة من عمانية جهضمية يا سعاد نادت بها الإمام الصلت بن مالك الخروصي تحركت اساطيل عمان فملأت البحر والمحيط وتحركت جيوشها فضاقت عنها الأرض و الفضاء هذا كان قبل اكثر من الف سنة. العمانية يا سعاد ليست عالقة في المطارات تنتظر حق اللجوء في استراليا أو كندا أو جورجيا أو لندن”.
لأجل كلمة من عمانية جهضمية يا سعاد نادت بها الإمام الصلت بن مالك الخروصي،،— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
تحركت اساطيل عمان فملأت البحر والمحيط
و تحركت جيوشها فضاقت عنها الأرض و الفضاء
هذا كان قبل اكثر من الف سنة
العمانية يا سعاد ليست عالقة في المطارات تنتظر حق اللجوء في استراليا أو كندا أو جورجيا أو لندن
وقال: “المعهد الدبلوماسي العماني الذي تخرج منه سفراء الامبراطورية العمانية تديره امرأة عمانية. اول فريق قفز مظلي عسكري نسائي خليجي [عمانيات] وهو الثاني عربياً بعد مصر. بوقت لازالت فيه بنات جلدتك يخفن من صعود المصعد لما بعد الطابق التاسع والستين. اول فريق موسيقى عسكرية نسائي خليجي، [عمانيات]”.
المعهد الدبلوماسي العماني الذي تخرج منه سفراء الامبراطورية العمانية تديره امرأة عمانية— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
اول فريق قفز مظلي عسكري نسائي خليجي. عمانيات. وهو الثاني عربياً بعد مصر. بوقت لازالت فيه بنات جلدتك يخفن من صعود المصعد لما بعد الطابق التاسع والستين
اول فريق موسيقى عسكرية نسائي خليجي، عمانيات
وأشار “الشاهين” إلى “وجود عدة وزيرات بعمان في حين تستبدل صوركن في المجالس البلدية بصورة وردة باهتة بحجم 2 ك. ب. شرطة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب ومكافحة المتفجرات بها عنصر نسائي في حين أن أول وآخر سعودية عملت بالإرهاب وصنع المتفجرات هي (هيلة) المنتمية لتنظيم القاعدة قبل اغتياله وهو أكبر إنجاز لكنّ”.
توجد عدة وزيرات بعمان في حين تستبدل صوركن في المجالس البلدية بصورة وردة باهتة بحجم 2 ك. ب— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
شرطة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب ومكافحة المتفجرات. بها عنصر نسائي في حين أن أول وآخر سعودية عملت بالإرهاب وصنع المتفجرات هي (هيلة) المنتمية لتنظيم القاعدة قبل اغتياله وهو أكبر إنجاز لكن
وأضاف في ردّه الناري والملجم على “الشمري”: “أقسمت الكثير من العمانيات قسم الولاء لدى تعيينهن كسفيرات للسلطنة بالخارج حين يعتبر لديكن مناقشة الأمور السياسية (استرجالاً) يستحق التعزير. العمانيات واجهة بارزة في الإعلام والصحافة وعضوات بمجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس عمان وكل الواجهات الأخرى. فماذا عنكم؟ الإعلام؟ دانا العتيبي؟”.
اقسم الكثير من العمانيات قسم الولاء لدى تعيينهن كسفيرات للسلطنة بالخارج حين يعتبر لديكن مناقشة الأمور السياسية (استرجالاًً) يستحق التعزير.— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
العمانيات واجهة بارزة في الإعلام والصحافة وعضوات بمجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس عمان وكل الواجهات الأخرى. فماذا عنكم؟ الإعلام؟ دانا العتيبي؟
“العمانيات يا سعاد نجوم تتلألأ وشموس تسطع وأقمار تنير وأضواء باهرة، بلا شك ستعمي عين كل خفاش وبومة عاشوا في غياهب الجب وظلام الخيمة و عتمة المقابر وهم أحياء وسط بيوت كالزنازين ومجتمعات منغلقة كالمقابر الجماعية. وعلى فكرة،، بعكسكم لا نسمي المرأة (العار) فالعمانية تعريف للشرف”.قال “الشاهين”
العمانيات يا سعاد نجوم تتلألأ وشموس تسطع وأقمار تنير وأضواء باهرة،، بلا شك ستعمي عين كل خفاش وبومة عاشوا في غياهب الجب وظلام الخيمة و عتمة المقابر وهم أحياء وسط بيوت كالزنازين ومجتمعات منغلقة كالمقابر الجماعية. وعلى فكرة،، بعكسكم لا نسمي المرأة (العار)— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
فالعمانية تعريف للشرف
ووجه “الشاهين” سؤالاً للكاتبة السعودية بقوله: “لا أعلم لماذا تصرين على النفخ في قربة مثقوبة (رغم تمحور عالمك بأكمله حول الأشياء المثقوبة،، جيداً) فكل هذه الضجة لتغيير لوائح داخلية مستوفية للشرع والدين و القانون والمجتمع في السكنات الداخلية للبنات هو أمر صغير وثانوي جداً. لا يرقى لحجم القمع الذي تعيشونه من ولاية وغير الولاية”.
لا أعلم لماذا تصرين على النفخ في قربة مثقوبة (رغم تمحور عالمك بأكمله حول الأشياء المثقوبة،، جيداً) فكل هذه الضجة لتغيير لوائح داخلية مستوفية للشرع والدين و القانون والمجتمع في السكنات الداخلية للبنات هو أمر صغير وثانوي جداً. لا يرقى لحجم القمع الذي تعيشونه من ولاية وغير الولاية— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
وختم ردّه قائلاً: “رددنا عليك بلطف احتراما للقرون التي عاصرتيها ولعمرك الطويل جدا و لجلسات شد الوجه التي تجرينها منذ أيام [ويلهلم رونتغن] وحقن الكولاجين قبل اغتيال الدوق [فرديناند] في النمسا .انت تاريخ ويؤسفنا أن يتصرف التاريخ وكأنه طفل كما تفعلين. في الختام تقبلي مروري وخليك بعيد عن عمان. نصيحة”.
رددنا عليك بلطف احتراما للقرون التي عاصرتيها ولعمرك الطويل جدا و لجلسات شد الوجه التي تجرينها منذ أيام ويلهلم رونتغن وحقن الكولاجين قبل اغتيال الدوق فرديناند في النمسا— الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 6, 2019
انت تاريخ
ويؤسفنا أن يتصرف التاريخ وكأنه طفل كما تفعلين
في الختام تقبلي مروري وخليك بعيد عن عمان
نصيحة 😉