ما الإجراء الذي اتخذته حركة “فتح” مع زوج شقيقة الفتاة إسراء غريب؟؟

رفعت حركة فتح في أريحا، توصيةً بتجميد عضوية محمد صافي، زوج شقيقة الفتاة إسراء غريب، التي أشعلت وفاتها الشهر الماضي جدلًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا حول ملابسات موتها.

وكشف أمين سر إقليم حركة فتح في أريحا والأغوار نائل أبو العسل، أن “الإقليم رفع توصية بتجميد عضوية محمد صافي عضو منطقة عين السلطان التنظيمية في أريحا”، وفقًا لما نقله موقع “العربي الجديد”.

وأضاف أبو العسل: “أن التوصية بالتجميد تأتي على خلفية توقيف صافي منذ أيام من قبل مباحث مدينة بيت لحم، في ما يتعلق بقضية إسراء غريب”، موضحًا أن “الإجراء متبع في الحركة إلى حين إثبات براءته أو إدانته”.

وكانت أوقفت النيابة العامة الفلسطينية مساء الإثنين الماضي صافي، على خلفية التحقيقات المستمرة في الظروف والملابسات الغامضة التي أدت لوفاة إسراء.

كما أكدت في وقت سابق أنها ستنشر نتائج التحقيق في قضية إسراء فور وصولها من الجانب الأردني، نافيةً أن تكون قد حددت موعدًا لذلك.