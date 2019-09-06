عبدالله محمد مرسي
عبدالله محمد مرسي
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فيديو| شاهد لحظة خروج جثمان نجل مرسي بعد تشريحه

كتب وطن
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رصدت كاميرات الصحافة في مصر، لحظة خروج جثمان عبد الله، نجل الرئيس المصري الأسبق ، من مشرحة بعد انتهاء الأطباء من تشريح جثمانه.

 

وخرج الجثمان في سيارة بيضاء خاصة بدفن الموتى، حيث رافقتها سيارات الشرطة، وذلك قبل دفنه، صباح الجمعة.

 

ووافقت الأجهزة الأمنية على خروج الابن الأكبر للرئيس السابق أسامة مرسى، من محبسه لحضور مراسم الدفن.

 

وتمت إجراءات الدفن بجوار أبيه بحضور أسرته وشقيقه أسامة وعدد من أصدقائه، وسط حضور مكثف لقوات الأمن بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

 

وتوفي النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق بسبب سكتة قلبية مفاجئة، مساء الأربعاء.

 

يذكر أن عبد الله مرسي (24 عاما) هو الابن الأصغر لمحمد مرسي. وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهما “جنائية” عدة. وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

 

وشغل والده محمد مرسي، منصب رئيس مصر في 2012 – 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع “حماس”، في يونيو الماضي.

 
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