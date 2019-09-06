شاهد| في أقلّ من 24 ساعة .. حوادث مؤسفة بسلطنة عمان تقتل وتُصيب 10 أشخاص

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادثين منفصلين بسلطنة عمان خلال أقل من 24 ساعة .



ووقع الحادث الأوّل في ولاية بدية، جراء تصادم مركبتين، ونتج عنه وفاة امرأتان، وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، جرى نقلهم الى مستشفى إبراء لتلقي العلاج.



ووقع الحادث الأوّل في ولاية بدية، جراء تصادم مركبتين، ونتج عنه وفاة امرأتان، وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، جرى نقلهم الى مستشفى إبراء لتلقي العلاج.



وفي حادثٍ منفصل، توفي شخصان وأصيب ثالث بجروح حرجة، جراء نشوب حريق في ورشة لحام بمنطقة غلاء الصناعية بولاية بوشر.

نظراً لإنبعاث غازات قد تكون سامة،

فريق التعامل مع حوادث المواد الخطرة في الموقع ولازال يعمل على إنتشال شخصين من داخل الصهريج حيث كانوا يعملون على صيانة الصهريج من الداخل.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/a4KhZatKet — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) September 5, 2019

وتمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط من إخماد الحريق، وإنتشال شخصين من داخل الصهريج حيث كانوا يعملون على صيانة الصهريج من الداخل.



وقال الدفاع المدني والإسعاف في حسابه الرسميذ بـ”تويتر” إن فريق التعامل مع حوادث المواد الخطرة تواجد في موقع الحادث؛ نظراً لإنبعاث غازات قد تكون سامة.