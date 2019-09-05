زلزال هز مصر.. “شاهد” فيديو جديد لـ “محمد علي” كشف فيه أسرارا خطيرة لأول مرة وإعلام السيسي يربطه بقطر

في فضيحة من العيار الثقيل هزت النظام في مصر وأحدثت زلزالا بين المصريين، نشر صاحب شركة “أملاك” للمقاولات، الفنان المصري محمد علي، مقطع فيديو جديداً، مساء الأربعاء، يردّ فيه على اتهامه من قبل وسائل إعلام موالية للنظام بـ”العمالة” و”الأخونة”، رداً على كشفه العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية.

وقال علي “رقم واحد أنا مش إخواني، ده موضوع وهمي عشان تقولوه، لأن والدي كان بطل مصر في كمال الأجسام… واشترك في بطولات عالمية في نهاية الستينيات، وفترة السبعينيات، لما كان في أبطال رياضة… وكان من ضمن النخبة في المجال، وأنا طلعت زي والدي بحب الرياضة، وبحب البطولات”، موجهاً حديثه إلى السيسي “شايفك عامل فيها رجل رياضي، ومقضيها عجل كتير، بس الحقيقة أنت مهيس ومليس”، على حد تعبيره.

واستكمل قائلاً: “خليك محترم عشان شكلك هايبقى مهزأ يا راجل يا مهزأ… موضوع الإخوان ماينفعش تقوله، لأن عندي تاريخ اسمه الكابتن علي عبد الخالق (والده)… ثم إيه اللي دخل الإخوان مع احترامي الكامل لهم… أنا أول واحد نزلت في مصر، وقلت لأ لمحمد مرسي (الرئيس الراحل)، وأنت مش عاجبني… إحنا ناس بتوع شقى، وبشتغل من وأنا عندي 15 سنة… أنا واحد من الناس اللي قررت تتكلم، ولسه هانحكي للناس ليه اشتغلت معاكم”.

واستطرد: “أنتوا بتتكلموا كتير، وتلبسوا بدل، وفي الآخر مافيش أكل، ولا مستقبل، ولا شقة، ولا عربية… إحنا نركب الأتوبيس (الباص) نتفرم في النص، وإحنا اللي نستحمل، لكن أنت برنس… ثم أنا ممثل فاتح صدره، كمان هُبل عشان تلبسوني تهمة الإخوان… شوفوا تهمة صح زي إهدار المال العام للقوات المسلحة، أو إني أخذت الفلوس وهربت… لكن رايحين تقولوا ده جاب عربية ميسي اللي ثمنها 120 ألف يورو، يعني 2 مليون جنيه مصري”.

وقال: “هو ده الرقم المهم لمصر، رايحين تقولوا شوفوا جاب عربية مرسيدس، ولا صرف 20 مليون جنيه على العربيات… هما دول اللي دمروا مصر، طب هاتدفعهم جدعنة مني، وأتمنى البلد تكون بخير… طب روحوا دوروا على 64 مليار جنيه بتوع قناة السويس اللي راحت، وشوفوا الفلوس اللي أخذها رئيس الجمهورية”.

وخاطب السيسي، قائلاً: “اسمع يا راجل يا (…)، لو حد جه ناحية مصر، المصريين يدافعوا عنها بدمهم، إحنا كلنا مع بعض، مش أنت لوحدك يا عرة… ده أنت قزعة، وبترفع البنطلون لحد صدرك، مش مكسوف… أنا بقالي 7 سنوات مخنوق منك، وقلت لمرسي ارحل، عشان مش مقتنع بإدارته للبلد، لكن ده المصريين اختاروه، ولو طلع فيه الخير آهو مصلحة للبلد”.

وختم الفنان والمقاول المصري، بالقول: “إحنا عاوزين نعيش محترمين، وأنا نزلت قلت لمرسي ارحل، وكنت ضد الإخوان… لكن كنت ضدهم في الفكر، لا عاوز اقتلهم ولا يقتلوني… الشعب اختار مرسي، يبقى خلاص لازم نقول شكراً… ولما قلت لأ ماتحبستش وقتها، ولا طلعت خاين للبلد!”.

وقال علي عبدالخالق، والد رجل الأعمال المصري، محمد علي، بعد ظهوره مع الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى بضغط أمني وتهديد إنه طالب ابنه بالاعتذار عن التصريحات التي بدرت منه حول شخصيات في الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكمل فيما يبدو أنها تعليمات أمنية ليذكر هذه التصريحات أن هناك “مسؤولا في قطر” على حد تعبيره، قال لابنه إن “هناك طائرة خاصة ستقلك”.