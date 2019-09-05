“رداحة الإمارات” مريم الكعبي “تردح” لـ”قطر” بعدما نجحت حملة #مقاطعة_طيران_الإمارات

أثارت الحملة الإلكترونية الواسعة لمقاطعة طيران الإمارات والتي أطلقها ناشطون يمنيون ردا على جرائم النظام الإماراتي، جنون الكاتبة الإماراتية المقربة من النظام مريم الكعبي فخرجت تهاجم قطر وتتهمها بالوقوف وراء هذه الحملة.

وقالت “الكعبي” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”محاربة نجاحات شركة موانيء دبي العالمية المهمة التي يضطلع بها معتز مطر بدون منافس واليوم هاشتاق عن طيران الإمارات وبالأمس محاولة تصوير دبي كمدينة أشباح”

محاربة نجاحات شركة موانيء دبي العالمية المهمة التي يضطلع بها معتز مطر بدون منافس

واليوم هاشتاق عن طيران الإمارات

وبالأمس محاولة تصوير دبي كمدينة أشباح



أقذر أشكال حروب النجاح ما تقوم به قطر وأذرع الأخوان ضد الإمارات.

نجاح الإمارات موجع

وعجزهم عن المنافسة أخرج أسوأ ما فيهم. — مريم الكعبي (@maryam1001) September 3, 2019

وتابعت مهاجمة قطر وشماعة الإخوان كانت حاضرة كالعادة:”أقذر أشكال حروب النجاح ما تقوم به قطر وأذرع الأخوان ضد الإمارات، نجاح الإمارات موجع وعجزهم عن المنافسة أخرج أسوأ ما فيهم.”

وقبل يومين أشهر ناشطون يمنيون وعرب هاشتاغ “#مقاطعة_طيران_الإمارات” رداً على جرائم الإمارات في اليمن، ليتصدر الوسم قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر بعد ساعات من إطلاقه.

وأكد المشاركون بالوسم أن ذلك الطيران مصدر دخل مهم للنظام الإماراتي الذي ينفق البلايين على قتل الأحرار باليمن وبلدان أخرى، وأن على شعوب الأمة الغضب من سياسات هذه الدولة المارقة، ورفض الحجج التي تستند إليها.

وطالب ناشطون شاركوا في تلك الدعوات بتعميم حملة مقاطعة طيران الإمارات على جميع الدول العربية.

واتضح تأثير الحملة الكبير على النظام الإماراتي وشركات طيرانه في تغريدات المسؤولين الإماراتيين والكتاب والمغردين المحسوبين على النظام.

وسبق أن أعلن صحفيون يمنيون ترك عملهم في وسائل إعلام إماراتية أو ممولة من أبوظبي، بسبب ما وصفوه بـ”الأجندات المشبوهة” للإمارات ضد بلادهم، وسلوكها الداعم للميليشيات الانقلابية، و”غدرها” باليمنيين.

ودشن المطالبون بمقاطعة الطيران الإماراتي وسمين على مواقع التواصل الاجتماعي حمل أحدهما عنوان “#مقاطعه_الطيران_الاماراتي”، والثاني “#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه”.

ونشر الناشطون صوراً لمنتجات إماراتية “تغزو أسواق اليمن”، في محاولة لتعريف الشعب بها والتوجيه بمقاطعتها تماماً.