خليفة بن حمد يوجه رسالة “نارية” لـ”دول الحصار” ويشكر شقيقه محمد بعد أن بيض وجه القطريين
وجه الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، رسالة إلى دول الحصار، متفاخراً بالإنجاز الكبير الذي حققه شقيقه محمد بن حمد وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة.
وقال خليفة بن حمد في تغريدة رصدتها “وطن”، ( هذا هو شعار مونديال العز والفخر.. المونديال الذي سيكون التاريخ قبله.. ليس كالتاريخ بعده #الوعد٢٠٢٢ ).
هذا هو شعار مونديال العز والفخر..— خليفة بن حمد (@KHK) September 3, 2019
المونديال الذي سيكون التاريخ قبله..
ليس كالتاريخ بعده 🇶🇦✌🏻#الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/VRoBM6LRnS
وأضاف شاكراً شقيقه محمد حسب التغريدة التي نشرها قائلاً :” في هذا اليوم التاريخي لا ننسى أن نشكر “الفارس” الذي اجتهد ليفوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، أخي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة “.
وختم قائلاً :” بيض الله وجيهكم شرفتونا وأسعدتو العرب “.
في هذا اليوم التاريخي لا ننسى أن نشكر "الفارس" الذي اجتهد ليفوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، أخي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة.— خليفة بن حمد (@KHK) September 3, 2019
بيض الله وجيهكم شرفتونا وأسعدتو العرب@MbinH #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/f3aqtWZ7Rz
وأزاحت قطر الستار رسميا عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في عام 2022.
وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الشعار “مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي”.
وأوضح أن “العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال.
وكان العرض القطري لاستضافة المونديال قد تفوق في عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان.
صراحة وبدون زعل يا اخوان انا لم يعجبني الشعار وفية احاء جنسي ويشبة فرج المرأة انا هذا الشعور من اول نظرة نفسي عافنة ولا يمكن اشترية او اتصور بجانبة ……… ما في افكار ما في ابداع غيروا هذا الشعار
مرفوووووووووووووووووووووووووووض … مافية رجولة وخشونة تعكس العبة كرة القدم لعبة الرجال الاولى الخشنة وصراع الامم فيما بينها رجاءا غيروووة! هذا شعار يصلح للسياحة الشتوية في قطر للجنس الناعم مو للعفاريت الزلام
غيرواااااااااااااااااا والا راح تتمصخر علينا وعليكم حلفاء الشيطان ولد فطوم حيص بيص ههههههههههههه
اتمنى تنشروا التعليق لانني اشعر انكم انتم ايضا تفاجاتم بة وماكنتم تتوقعوا انة راح يطلع معيب وخايس ! المعذرة من اخوتي القطريين احبكم واتمنى لكم كل شيئ يرفع الرأس. اروح فدوة لقطر وشعبها ولنظام الحمدين عاشت قطر حرة مستقلة في قراراتها واختياراتها الصائبة.فقط