خليفة بن حمد يوجه رسالة “نارية” لـ”دول الحصار” ويشكر شقيقه محمد بعد أن بيض وجه القطريين

وجه الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، رسالة إلى دول الحصار، متفاخراً بالإنجاز الكبير الذي حققه شقيقه محمد بن حمد وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة.

وقال خليفة بن حمد في تغريدة رصدتها “وطن”، ( هذا هو شعار مونديال العز والفخر.. المونديال الذي سيكون التاريخ قبله.. ليس كالتاريخ بعده #الوعد٢٠٢٢ ).

هذا هو شعار مونديال العز والفخر..

المونديال الذي سيكون التاريخ قبله..

ليس كالتاريخ بعده 🇶🇦✌🏻#الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/VRoBM6LRnS — خليفة بن حمد (@KHK) September 3, 2019

وأضاف شاكراً شقيقه محمد حسب التغريدة التي نشرها قائلاً :” في هذا اليوم التاريخي لا ننسى أن نشكر “الفارس” الذي اجتهد ليفوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، أخي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة “.

وختم قائلاً :” بيض الله وجيهكم شرفتونا وأسعدتو العرب “.

في هذا اليوم التاريخي لا ننسى أن نشكر "الفارس" الذي اجتهد ليفوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، أخي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة.

بيض الله وجيهكم شرفتونا وأسعدتو العرب@MbinH #شعار_مونديال_قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/f3aqtWZ7Rz — خليفة بن حمد (@KHK) September 3, 2019

وأزاحت قطر الستار رسميا عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في عام 2022.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن الشعار “مستلهم من الشال الصوفيّ التقليدي”.

وأوضح أن “العقدة الشريطية المتكاملة تشير إلى الرقم ثمانية، وهو عدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المونديال.

وكان العرض القطري لاستضافة المونديال قد تفوق في عام 2010 على عروض كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان.