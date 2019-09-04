عبد الخالق عبد الله
الهدهد

مستشار ابن زايد يؤكد وجود صدام كبير بين حكام الإمارات: ابن راشد غير راضِِ.. وضاحي خلفان لديه “حصانة”

كتب خاص "وطن"
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اعتبر ناشطون أن تغريدة مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، الأخيرة والموجهة لنائب رئيس شرطة الفريق ضاحي خلفان بشأن رسالة حاكم ، تأكيدا منه على وجود صدام كبير بين حكام الإمارات.

 

ورد “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على تغريدة أخرى لـ”خلفان” أبدى فيها حزنه من انسحاب المغردين الإماراتيين بتويتر عقب رسالة محمد بن راشد التي انتقد فيها بعض المغردين الذين يسيؤون للإمارات.

 

و نشر خلفان اليوم الأربعاء تغريدة على تويتر عبر فيها عن حزنه لانسحاب هؤلاء المغردين، وقال إن ذلك يضع الإمارات في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير.

 

 

 

كما قال إن الرسالة التي نشرها محمد بن راشد قبل أيام ضمن تغريدة في تويتر لم تكن موجهة للمغرد الرصين المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات، مضيفا أن حاكم دبي يحترم الرأي الشخصي.

 

ليرد عليه مستشار ابن زايد الذي سبق أن ألقي القبض عليه بسبب تغريدات له أغضبت النظام:”عزيزي بو فارس واضح ان لديك حصانة ولك سقف مختلف عن سقف بقية المغردين الذي قرروا الانسحاب بعد رسالة الشيخ”

 

 

وتابع:”فالحذر ضروري وغيرك من الكتاب والمغردين لا يتمتع بما تتمتع به انت من حصانة بحسب موقعك وقربك وتاريخك.”

 

واعتبر بعض من تفاعلوا مع تغريدة المسؤول الأمني في إمارة دبي ورد مستشار ابن زايد عليه، أن ذلك يؤكد التقارير المتداولة بشأن الخلاف الواسع بين ابن راشد وابن زايد بسبب سياسات الأخير الخارجية التي دمرت سمعة الإمارات.

 

وكان حاكم دبي محمد بن راشد نشر السبت الماضي تغريدة ندد فيها بسلوك مغردين إماراتيين على تويتر، وقال إن هؤلاء ينالون من سمعة الإمارات.

 

واعتبر البعض حينها أن هذه الانتقادات موجهة إلى أشخاص مثل ضاحي خلفان وحمد المزروعي، المتهمين بإثارة الفتن، عبر مهاجمة دول وقيادات.

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