البحرية الايرانية
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في خليج عُمان .. لهذا السبب احتجزت بحرية الحرس الثوري 7 قوارب صيد واوقفت 24 أجنبياً

كتب وطن
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احتجزت بحرية ، الأربعاء، سبعة ، في خليج عُمان، وأوقفت 24 أجنبيا كانوا على متنها.

 

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء بأن القوارب انتهكت قوانين الصيد، وتجاوزت المسافة القانونية مقتربة نحو سواحل البلاد.

 

وأضافت الوكالة أن القوارب كانت تحمل ما مجموعه 222 طنا من الأسماك، وأن الحرس الثوري صادرها.

 

وقالت إن السلطات القضائية تحقق في تجاوزات الطواقم الأجنبية، دون الكشف عن جنسياتهم.

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  1. هزاب يقول

    معظم الصيادين من الدولة الجارة! يعني مسقط وعمان! ويتعرضوا للمذلة والإهانة ويسجنوا مع المجرمين أصحاب الجرائم الكبيرة مثل المخدرات والقتل وما فيش لعب! خخخخخخ1 لكن وين أهل الدار ؟ وين بحرية مسقط وعمان؟ وين خفر السواحل؟ كل هذا الخليج في يد الفرس؟ صراحة مضحكة! ما عليش تريدوا رز هذا جاكم سجن ومهانة ومذلة مبروك عليكم الوساطة! هعععععع!

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