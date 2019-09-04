في خليج عُمان .. لهذا السبب احتجزت بحرية الحرس الثوري 7 قوارب صيد واوقفت 24 أجنبياً

احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، سبعة قوارب صيد، في خليج عُمان، وأوقفت 24 أجنبيا كانوا على متنها.

وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء بأن القوارب انتهكت قوانين الصيد، وتجاوزت المسافة القانونية مقتربة نحو سواحل البلاد.

وأضافت الوكالة أن القوارب كانت تحمل ما مجموعه 222 طنا من الأسماك، وأن الحرس الثوري صادرها.

وقالت إن السلطات القضائية تحقق في تجاوزات الطواقم الأجنبية، دون الكشف عن جنسياتهم.