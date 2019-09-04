شاهد “ما خفي أعظم” يوجه ضربة جديدة موجعة لقادة الحصار في حلقته القادمة.. مفاجأة!

كشفت قناة “الجزيرة” عن فيلم استقصائي جديد لفريق عمل برنامج “ما خفي أعظم” بقيادة الإعلامي تامر المسحال، ويتم حاليا الانتهاء من الحلقة التي ستذاع قريبا وستشكل صدمة كبيرة لقادة الحصار.

وعن تفاصيل البرومو الغامض الذي عرضته القناة للحلقة القادمة دون توضيح موضوعها، قال المذيع الرياضي بقناة الجزيرة علي المسلماني عبر صحفته في “تويتر”: “لأول مرة سيتناول تامر المسحال عبر برنامجه الشهير “ما خفي أعظم” قضية beoutq المقرصنة كيف أُنشأت؟ وأين؟ ومن وراءها؟ ولماذا أُغلقت بالشمع الأحمر!”.

لأول مرة سيتناول تامر المسحال @TamerMisshal عبر برنامجه الشهير #ماخفي_أعظم قضية #beoutq المقرصنة كيف أُنشأت؟ وأين؟ ومن وراءها؟ ولماذا أُغلقت بالشمع الأحمر! سيروي قصصا من داخل @beINSPORTS التي انتصرت بالقانون في نهاية المطاف .. قريبًا على شاشة الجزيرة ! pic.twitter.com/ljLSoDEfUq — علي المسلماني (@AliAlmslmani) September 4, 2019

وأضاف المسلماني أن البرنامج “سيروي قصصًا من داخل بي إن سبورت التي انتصرت بالقانون في نهاية المطاف”.

ظهرت قناة القرصنة “بي آوت كيو” عام 2017 بعد فترة قصيرة من إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار على دولة قطر.

وعملت القناة المذكورة على قرصنة وبث مختلف البطولات الرياضية التي تملك “بي إن سبورت” حقوقها الحصرية في المنطقة العربية، لكن بث القناة توقف بشكل مفاجئ قبل أسابيع.

وكان القضاء الفرنسي أكد تورط شركة توزيع الأقمار الصناعية “عربسات” في عملية مشتركة مع قناة “بي آوت كيو” لقرصنة مواد خاصة بشبكة “بي إن سبورت”.

وأوضح بيان صدر عن شبكة “بي إن سبورت” أن القرار الصادر عن محكمة باريس الكبرى صادق على دقة التقارير الفنية للشبكة، التي أثبتت تورط عربسات في توزيع قناة القرصنة السعودية.

وأشار البيان إلى أن تقارير الشبكة الفنية أظهرت أن قناة القرصنة “بي آوت كيو” كانت متاحة يومي 18 و24 يونيو/حزيران 2018 على الترددين 11919 و12207 ميغاهرتز عبر القمر الاصطناعي بدر-4، الذي تشغله عربسات.

ولفتت الشبكة إلى أنها رفعت القضية في محكمة باريس الكبرى بسبب حرمانها بشكل غير قانوني من اللجوء إلى القضاء في السعودية.

وأكدت “بي إن سبورت” أن شركة عربسات تجاهلت مئات الطلبات من أصحاب الحقوق لوقف بث قنوات القرصنة عبر فضائها.

وكانت الحكومة الأمريكية أدانت بشكل مُباشر قرصنة “بي آوت كيو” السعودية المحتوى الرياضي والترفيهي العالمي من شركة “بي إن سبورت”.